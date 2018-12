Sienambiente entra nella Fondazione Its Energia e Ambiente: presto un nuovo corso di studi per l’economia circolare

Macrì: «Oggi circa l’80% dei diplomati trova lavoro entro un anno dalla fine degli studi»

[20 dicembre 2018]

Presto la Fondazione Its, Istituto tecnico superiore Energia e Ambiente della Toscana, offrirà un nuovo corso di studi ambientali per gli studenti che vogliono formarsi per lavorare nella green economy. Sienambiente, azienda che opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo gli impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia, metterà infatti a disposizione il proprio know how per formare figure professionali che possano contribuire a sostenere le imprese e le organizzazioni nella realizzazione di una economia circolare, nell’ambito delle diverse funzioni e fasi coinvolte da questa importante sfida economica ed ambientale.

«Il valore ambientale e sociale dei percorsi di studio altamente professionalizzanti, come quello di Its Energia e Ambiente ci ha convinti a investire sulle nuove generazioni – dichiara il presidente di Sienambiente, Alessandro Fabbrini – La presenza di un’azienda come la nostra in un territorio si manifesta anche in queste forme di condivisione di intenti tra impresa e mondo della formazione, finalizzati alla crescita professionale dei giovani nel campo dell’economia circolare. L’innovazione, la spinta al miglioramento, una certa vision anche economica non possono che arrivare dai più giovani e su di loro è giusto investire e credere».

Tutto questo è reso possibile dal fatto che da oggi Sienambiente entra come socio a far parte della Fondazione Its, che ormai da marzo 2016 coordina la rete nazionale che riunisce le 12 Fondazioni Its dell’area efficienza energetica presenti in 10 regioni italiane. Sienambiente acquisisce così un ruolo attivo nella programmazione della scuola di alta specializzazione, punto di riferimento regionale per la formazione di tecnici in campo ambientale. La collaborazione nasce dalla comune volontà, di Sienambiente e Its, di potenziare l’offerta formativa della scuola e sviluppare figure professionali orientando gli studenti verso quei “green jobs” sempre più richiesti dal mondo del lavoro. Una partnership che mette in contatto giovani e imprese, garantendo ai primi un possibile sbocco occupazionale e alle aziende la possibilità di scegliere i migliori talenti da un potenziale serbatoio di giovani altamente qualificati.

«La Fondazione – commenta il presidente Its Energia e Ambiente, Francesco Macrì – saluta con grande piacere l’ingresso di Sienambiente fra i suoi partner. La presenza di questa importante realtà imprenditoriale, che vanta una lunga e consolidata esperienza nel campo delle politiche ambientali ed energetiche, sarà un valore aggiunto per l’alta formazione che offriamo ai nostri studenti puntando, da sempre, sulla forte sinergia fra mondo della scuola e del lavoro. Un elemento che è il punto di forza degli Its e che ci ha permesso di garantire ottime prospettive occupazionali ai nostri studenti: oggi infatti circa l’80% dei diplomati trova lavoro entro un anno dalla fine degli studi. L’impegno congiunto tra Its e imprese, inoltre, si è rafforzato con i nuovi corsi dedicati alla sostenibilità applicata all’edilizia e alla digital energy in ambito industriale e civile, ambiti in cui, da ora in avanti, potrà dare un contributo attivo anche Sienambiente».

In particolare, Sienambiente metterà disposizione dell’Its le proprie competenze per la fase di progettazione dei corsi, le docenze nell’ambito del calendario accademico e l’organizzazione di seminari specialistici. Gli impianti di gestione dei rifiuti e le tecnologie utilizzate, saranno il principale terreno di incontro e banco di prova per gli studenti che si troveranno, durante le visite nei siti produttivi e grazie ai tirocini formativi, calati nella macchina operativa di una realtà imprenditoriale del settore della green economy. Un’esperienza pratica che è il valore aggiunto della partnership e che permetterà agli studenti di crescere professionalmente, unendo alla teoria il contatto con una realtà produttiva.