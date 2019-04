Sienambiente mette in palio 5mila euro per start-up dell’economia circolare

[29 Aprile 2019]

Passare da una buona idea alla sua messa in pratica non è cosa semplice, soprattutto se il terreno di gioco è complesso come nel caso dell’economia circolare: per questo Sienambiente – azienda che sul territorio senese opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo gli impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia – ha aperto un concorso di idee rivolto (gratuitamente) a tutti gli studenti dell’Università di Siena, compresi i laureandi e i laureati da non più di un anno con un’età massima di 25 anni, mettendo in palio 5mila euro per promuovere idee imprenditoriali originali e concretamente realizzabili nel settore dei rifiuti.

Sviluppato in collaborazione con l’Ateneo di Siena, il concorso va alla ricerca di soluzioni ed efficaci per la gestione dei rifiuti, con una particolare attenzione ai rifiuti di plastica. Il 10 maggio è fissato il termine di presentazione delle domande di partecipazione (individuale o di gruppo): un’apposita commissione selezionerà le dieci migliori proposte ricevute, ed entro il 10 giugno i candidati saranno convocati presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente di Sienambiente per un’illustrazione più dettagliata delle specifiche progettuali. Le migliori idee progettuali potranno, inoltre, essere presentate durante la manifestazione “Open day” nel corso di un incontro alla presenza degli stakeholder del settore.

Soprattutto, all’autore (o il gruppo di autori) della proposta che risulterà vincitrice riceverà un premio di 3.500,00 euro, mentre alla seconda proposta selezionata dalla giuria verrà riconosciuto un premio di 1.500,00 euro. Sienambiente metterà poi a disposizione dei vincitori, oltre al finanziamento per l’attuazione delle azioni previste dai progetti, anche una supervisione finalizzata al compimento delle idee proposte.