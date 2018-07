Silenzioso, ecologico e sicuro: l’asfalto da riciclo di Life Nereide è sempre più interessante

Riduzione del rumore generato dal passaggio dei veicoli, aumento dell’aderenza su strada del 20%, riduzione del 30% dell’inquinamento atmosferico. Tutto utilizzando materiali riciclati

[13 luglio 2018]

Si sta facendo grande Life Nereide, il progetto cofinanziato dall’Ue e guidato dal dipartimento di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Pisa, di cui abbiamo raccontato gli albori su queste pagine. Riduzione del rumore generato dal passaggio dei veicoli fino a 5dB, aumento dell’aderenza su strada del 20%, riduzione del 30% dell’inquinamento atmosferico, utilizzando materiali riciclati e garantendo allo stesso tempo una vita utile più lunga alla pavimentazione stradale: sono questi gli obiettivi di Life Nereide, e i risultati finora ottenuti sul campo ne fanno immaginare ancora di migliori.

A Massarosa, provincia di Lucca, su un tratto di strada lungo 2.400 metri, pavimentazioni contenenti polverino di gomma riciclata sono state realizzate utilizzando una particolare tecnologia di produzione a “tiepido”, ossia con temperature di 30°-40° inferiori rispetto ai normali standard di produzione; ciò consente di ridurre oltre che i consumi energetici anche le emissioni, per il bene dell’ambiente ma anche degli operatori e dei cittadini.

«Ci siamo concentrati sullo studio di miscele innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale, alcune delle quali con elevate percentuali di materiali riciclati, che garantiscano comunque una lunga durata della pavimentazione – spiega Pietro Leandri dell’Università di Pisa, coordinatore del progetto. La gestione e manutenzione delle nostre strade è sotto la lente dei media ma anche e soprattutto del mondo scientifico e accademico: anche per questo il 16 e 17 luglio ospiteremo a Pisa un workshop internazionale per presentare i risultati fin qui raggiunti da Nereide e confrontarci sugli ultimi sviluppi della ricerca internazionale sul settore».

Il progetto suscita infatti un rilevante interesse in ambito internazionale, testimoniato anche dalla visita in maggio nel sito del progetto Nereide di una delegazione della Toyota Motors e della Hino Motors, ed è merito del folto e valente gruppo che supporta Life Nereide: al progetto, che ha ricevuto un finanziamento di 2,7 milioni di euro, partecipano anche l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat, che eseguirà i monitoraggi acustici), il Belgian road research centre (Brcc), l’Istituto di acustica e sensoristica Orso Maria Corbino del Cnr ed Ecopneus, consorzio per la gestione dei Pneumatici fuori uso in Italia.

Adesso Life Nereide mira a mettere a punto una miscela produttiva ottimale e delle linee-guida destinate alle Pubbliche Amministrazioni, che potranno così inserire queste miscele nei capitolati di appalto quando hanno necessità di intervenire sui livelli eccessivi di rumore. Una direttiva Europea obbliga infatti amministrazioni e gestori di strade ad intervenire dove l’esposizione al rumore supera le soglie raccomandate dalla Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Nel secondo step del progetto -che prenderà il via questo autunno- verranno realizzate, sotto la supervisione del Brcc, pavimentazioni con un elevato quantitativo di gomma riciclata, circa il 20% rispetto al 2-3% abituale, che dovrebbero consentire una riduzione del rumore di 12 dB, solitamente raggiungibile solo con le barriere acustiche. Arpat e Cnr hanno sviluppato nuovi protocolli acustici per misurare con estrema precisione l’effettiva riduzione del rumore, anche in contesti urbani o complessi, e anche strumenti e modelli psicoacustici per valutarne il reale impatto sulla percezione dei cittadini.