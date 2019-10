Smart energy saving, nelle aree geotermiche si formano (gratis) i professionisti dell’efficienza energetica

C’è tempo fino al 10 ottobre per iscriversi al corso di “Automazione ed efficientamento energetico dei processi produttivi” che dovrebbe iniziare a breve a Larderello, presso la sede CoSviG

[2 Ottobre 2019]

È fissata per il 10 ottobre p.v. la data ultima per iscriversi al corso su “Automazione ed efficientamento energetico dei processi produttivi” che si svolgerà presso la sede CoSviG di Larderello, nel comune di Pomarance.

Il corso – attivato nell’ambito del progetto SMART ENERGY SAVING – Risparmio Energetico, Valutazione di Impatto ed Ottimizzazione dei Processi Produttivi –, si colloca all’interno delle attività del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche per la formazione professionale e l’inserimento occupazionale, in particolar modo di inattivi, inoccupati e disoccupati, in questo caso preferibilmente provenienti da Istituti tecnico tecnologici con indirizzo in meccanica e meccatronica, energia, elettronica, elettrotecnica, automazione, informatica, gestione dell’ambiente e del territorio.

Oggetto del corso saranno tematiche estremamente attuali come i meccanismi di risparmio ed efficientamento energetico, in particolar modo in ambiti aziendali e di automazione dei processi produttivi e prevedono 180 ore – comprensive di lezioni teoriche e stage aziendale – e, previa frequentazione di almeno il 70% delle lezioni, l’accesso all’esame finale di certificazione delle competenze acquisite.

Smart Energy Saving, finanziato tramite il POR FSE TOSCANA 2014-2020 rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e si concentra su tematiche estremamente attuali come i meccanismi di risparmio ed efficientamento energetico, in particolar modo in ambiti aziendali e di automazione dei processi produttivi.

Per maggiori informazioni circa le modalità di candidatura ed iscrizione si rimanda alla pagina dedicata (https://www.cosvig.it/corsi_formazione/) sul portale CoSviG o a contattare l’Ufficio Formazione di CoSviG a Larderello ai seguenti recapiti: tel. 0588-67856 ed email formazione @cosvig.it

Ancora aperte anche le iscrizioni per gli altri due corsi SMART ENERGY SAVING attivati ad Arcidosso – per la stessa certificazione di quello di Larderello -, e a Grosseto, dove invece il percorso prevede la qualifica di “Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico”.

Anche in questo caso, per maggiori informazioni si rimanda ai recapiti dell’Ufficio Formazione di Larderello alle pagine dedicate sul portale Cosvig.

