C'è tempo fino al 31 luglio per rispondere alla call for paper

Sostenibilità e innovazione, il punto sull’economia circolare a Milano

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e il centro interuniversitario Seeds chiamano a raccolta i migliori lavori di ricerca in vista del workshop di settembre

[19 Luglio 2019]

Per realizzare davvero modello economico in cui il valore dei materiali viene mantenuto il più possibile nel tempo, per poi essere recuperato – grazie al riciclo o al recupero di energia – e dove gli scarti sono ridotti al minimo, l’apporto dell’innovazione è fondamentale: è su questo fronte che si gioca il futuro dell’economia circolare, al cuore del workshop in programma a Milano il prossimo 20 settembre dal titolo Innovation and sustainable growth: is the circular economy a disruptive model?.

A organizzarlo sono i dipartimenti di Economia internazionale e Politica economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme al centro di ricerca interuniversitario Seeds: per l’occasione i relatori principali saranno di alto profilo internazionale – Katrin Millock (della Paris School of Economics e del French National Center for Scientific Research – CNRS) insieme a Ralf Martin (della London School of Economics e dell’Imperial College Business School) –, ma il workshop darà l’occasione per fare il punto su ciò che di meglio ha da offrire la ricerca scientifica in ambito di economia circolare e innovazione.

È infatti ancora aperta la call for paper (c’è tempo fino al 31 luglio) che spazia dai temi del cambiamento climatico e l’impiego delle fonti energetiche ai modelli di business fondati sull’economia circolare e condivisa, fino a incrociare intelligenza artificiale e finanza verde. A curare l’appuntamento è un altrettanto variegato comitato scientifico, che con Simone Borghesi, Giovanni Marin e Massimiliano Mazzanti vede un ampio ventaglio di economisti presenti anche tra le firme del nostro think tank redazionale, Ecoquadro.

Per maggiori informazioni: http://bit.ly/2O3BZdN

Per rispondere alla call for paper: Claudia.ghisetti@unicatt.it