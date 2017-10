Sviluppo sostenibile, il Consiglio dei ministri approva la Strategia nazionale

Galletti: prosperità garantita da nuovi modelli sostenibili orientati a efficienza e innovazione

[2 ottobre 2017]

Secondo il ministro dell’ambiente Gian Luca Galletti, «La Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata oggi in Consiglio dei ministri è il documento attorno al quale edificare l’Italia dei prossimi decenni: non un libro dei sogni, ma l’indirizzo preciso fornito da istituzioni e società civile per raggiungere gli obiettivi dell’Onu e onorare l’Accordo di Parigi sul clima. Spero che la politica trovi il tempo e la responsabilità di confrontarsi su questi temi in campagna elettorale»

Galletti ha spiegato che «Le cinque ‘P’ su cui è strutturata questa Strategia e rispetto alle quali ora verranno individuati target e conseguenti azioni di monitoraggio richiamano alla profonda interrelazione tra dinamiche economiche, crescita sociale e qualità ambientale. Il documento fissa tra i perni dello sviluppo futuro la centralità della persona con il contrasto a povertà ed esclusione, come anche la salute del Pianeta che passa dalla tutela delle risorse naturali, a partire dal territorio e dall’acqua. E ancora la Strategia promuove una prosperità che sia garantita da nuovi modelli sostenibili orientati a efficienza e innovazione, la ricerca della pace eliminando le diseguaglianze che pesano sulle nostre società e infine la partnership necessaria a raggiungere ogni grande risultato».

Il ministro dell’ambiente conclude: «E’ chiarissima la linea di coerenza con ciò che abbiamo chiesto tutti insieme firmando l’Accordo di Parigi sul contrasto ai cambiamenti climatici, sotto la spinta morale dell’Enciclica di Papa Francesco e l’impegno delle Nazioni Unite: un nuovo modello di crescita in cui l’ambiente sia riferimento delle scelte economiche e chiave del cambiamento sociale. Di questo Italia ed Europa sono protagoniste».