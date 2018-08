Taglio del nastro per Festambiente 30. Il programma del 10 e 11 agosto

Inaugurazione all’insegna dell’economia circolare. Apre le danze la Bandabardò, sabato Mario Biondi

[10 agosto 2018]

Si aprono finalmente le porte della cittadella ecologica, dove riscoprire, per 10 giorni, il rispetto per l’ambiente tra concerti musicali, proiezioni cinematografiche, spazi per bambini, spettacoli teatrali e sana alimentazione.

Il taglio del nastro sarà venerdì 10 agosto alle 18.30 e sarà affidato a Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente. Parteciperanno all’inaugurazione.Giorgio Zampetti Direttore generale Legambiente, Angelo Gentili Coordinatore nazionale Festambiente, Federica Fratoni Assessore all’Ambiente Regione Toscana, Cinzia Torraco Prefetto di Grosseto, Domenico Ponziani Questore di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto, Mons. RodolfoCetoloni Vescovo di Grosseto, Giampiero Sammuri Presidente Federparchi, Lucia Venturi Presidente Parco regionale della Maremma, Francesco Carri Presidente comitato esecutivo Iccrea Banca, Valter Vincio Presidente Banca TEMA, Ermete Realacci Presidente Symbola, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Andrea DiStefano Responsabile progetti speciali Novamont, Fabio Brescacin Presidente NaturaSì, Federico Fusari Direttore generale Ricrea, Claudio Vanni Responsabile relazione esterne Unicoop Firenze.

L’inaugurazione di Festambiente sarà all’insegna dell’economia circolare, tema portante del primo dibattito di #Festambiente30 dal titolo “Rivoluzione circolare. Buone pratiche per risolvere l’emergenza rifiuti, tutelare l’ambiente, far crescere l’economia e creare lavoro” che si terrà alle 19.30 nello spazio incontri.Festambiente del resto è da sempre un chiaro esempio di economia circolare con il costante utilizzo di materie seconde (plastica, legno e pneumatici riciclati) per l’allestimento e l’arredamento dei suoi spazi che saranno visitabili dal 10 al 19 agosto a partire dalle 17.30.

E la sera aprirà le danze del festival ecologico più atteso dell’estate la Bandabardò pronta a festeggiare insieme al trentennale di Festambiente i 25 anni del gruppo e il compleanno del chitarrista Alessandro Finazzo, in arte Finaz, con un concerto che sarà senz’altro pieno di buona energia.

Ingresso 8 euro prima delle 20,00 e 12 euro dopo le 20. I bambini sotto i 14 anni entrano gratis. Per sconti, promozioni, abbonamenti e programma completo consultare www.festambiente.it.

PROGRAMMA 10 AGOSTO

ore 17,30 Città dei Bambini e Scienzambiente – Iscrizione ai giochi e laboratori.

ore 19,15 Tramonti nell’uliveto – Pino Marino in Concertacolo.

ore 19,30 Spazio Incontri – Rivoluzione circolare. Buone pratiche per risolvere l’emergenza rifiuti, tutelare l’ambiente, far crescere l’economia e creare lavoro. Filippo Solibello Rai Radio2 intervista Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ermete Realacci Presidente Symbola, Giovanni Corbetta AD Ecopneus, Andrea Di Stefano Responsabile progetti speciali Novamont.

ore 20,00 Piazza Economia civile – Convivio Distretti in festa! Giorgia Salvatori Assessore al Distretto dell’Economia Civile Campi Bisenzio, Eleonora Lombardi Business Applications Manager del Consorzio Hypatia, Elisa Scatena Project Manager Dipartimento di BioIngegneria del Consorzio Hypatia,Costantino Del Gaudio Responsabile del Dipartimento di BioIngegneria del Consorzio Hypatia, Daniela Colucci Giornalista Rai, Michela Monaco Sbottonando,Stefano Maggi Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena.

ore 21,00 Auditorium – Presentazione de libro Tiromancino. Prove generali di giornalismo digitale locale di Massimiliano Frascino. Partecipano insieme all’autore Simone Giusti Presidente associazione L’altra città, Daniele Reali Direttore Il Giunco.net.

ore 21,00 Clorofilla – Resina di R. Carbonera, partecipa il regista.

ore 21,30 Città dei Bambini – Zerocomma Zero Uno in Nei panni di Zaff.

ore 22,30 Area Spettacoli – Bandabardò.

La seconda giornata di #Festambiente30 sarà all’insegna dell’ambiente e la legalità con la testimonianza di Libera e la consegna degli attestati di merito a magistrati, forze dell’ordine e giornalisti. Il palco centrale vedrà esibirsi Mario Biondi, che con le sue atmosfere soul presenterà il suo nuovo album intitolato “Brasil”, trainato dal singolo “Rivederti”, presentato al festival di Sanremo.

PROGRAMMA 11 AGOSTO

ore 18,00 Scienzambiente – WILDLIFE RESCUE. Primo soccorso fauna selvatica in difficoltà. Sos Animali Onlus.

ore 18,30 Piazza Economia Civile – Economia Civile Ilaria Alpi e Mirian Hrovatin 24 anni dopo, #NoiNonArchiviamo. Presentazione del numero monografico di Narcomafie. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Lorenzo Frigerio Libera Informazione, Fabrizio Feo TG3.

ore 19,30 Spazio Incontri – Prima la giustizia. Per un’Italia fondata sulla corresponsabilità nella lotta alle mafie e alla corruzione. Coordina Enrico Fontana Direttore La Nuova Ecologia. Partecipano Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente, Don Luigi Ciotti Presidente di Libera.

ore 20,30 Spazio Incontri – Premio nazionale Ambiente e Legalità 2018. Consegna degli attestati di merito a magistrati, Forze dell’ordine, giornalisti e cittadini con Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente e Enrico Fontana.

ore 21,00 Clorofilla – Nei canali della ‘ndrangheta di A. Melchiorre, A. Serrecchia – The harvest di A. Paco Mariani.

ore 22,30 Area Spettacoli – Mario Biondi.