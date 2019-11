Torna a Prato il Forum dell’economia circolare in Toscana

Venerdì 29 novembre, alla Sala del Cinema del Centro Pecci, al via la quarta edizione dell’evento

[26 Novembre 2019]

Il sipario è pronto ad alzarsi per la quarta edizione del Forum dell’economia circolare in Toscana, al via nella Sala del Cinema del Centro Pecci di Prato: alla regia come sempre l’associazione ambientalista Legambiente, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.

«Siamo particolarmente orgogliosi di organizzare questa IV edizione del Forum nazionale dell’economia circolare – dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – perché interviene in un momento decisivo per tutto il settore. La nuova normativa sull’end of waste dà speranza a tutti gli addetti ai lavori che finalmente il cambio di paradigma dell’economia lineare a quella circolare si realizzi concretamente».

Nel frattempo le difficoltà nel comparto però non mancano, sia a livello nazionale sia sul territorio toscano. Per entrare nel merito del dibattito sono attesi al Centro Pecci relatori prestigiosi provenienti da tutta Italia, con gli interventi che spazieranno dai dati relativi all’economia circolare nelle comunità alle buone pratiche aziendali, fino a una tavola rotonda conclusiva.

Un appuntamento di spessore che vede soddisfatto anche il Comune ospitante: «Prato è da sempre vocata all’economia circolare, il nostro territorio è un esempio fondamentale per le politiche in ambito urbanistico, economico e di sviluppo – commenta il sindaco Matteo Biffoni – L’impegno dell’Amministrazione in questo senso è forte perché crediamo fermamente che l’economia circolare sia la base per la crescita della città e delle nostre imprese».