Fabbrini: «L’ambiente è un valore nei confronti del quale tutti debbono giocare il proprio ruolo, cittadini e aziende»

Torna l’Open day di Sienambiente, sei giorni dedicati all’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti

Tra i principali temi da affrontare ci sarà quello della plastica, tra criticità e potenzialità connesse al riciclo rese possibili dagli impianti presenti sul territorio

[11 Settembre 2019]

Sta per tornare ad aprirsi il sipario sull’Open day di Sienambiente, intitolato quest’anno Ri-conoscere l’ambiente: l’azienda che sul territorio opera nel ciclo integrato dei rifiuti gestendo gli impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia, metterà in campo in realtà una kermesse non di un giorno ma di sei giornate – dal 1 al 6 ottobre – dedicate alle tematiche ambientali e alla corretta gestione dei rifiuti.

Nonostante il buon risultato dell’anno scorso, quando in quattro giorni furono oltre 2500 i partecipanti all’Open day, quest’anno Sienambiente mette in campo una formula che cambia e si rafforza con i tanti appuntamenti tra musica, street art e workshop per parlare di economia circolare raccontando le buone pratiche del territorio. Un argomento affrontato nelle varie iniziative in calendario sarà quello della plastica, tra criticità e potenzialità connesse al riciclo rese possibili dagli impianti di Sienambiente.

«L’ambiente è un valore nei confronti del quale tutti debbono giocare il proprio ruolo, cittadini e aziende, giovani e meno giovani, per dare alle future generazioni la speranza di vivere in un mondo migliore – commenta Alessandro Fabbrini, presidente di Sienambiente – Il clima che cambia, le risorse naturali da tutelare, l’esigenza di pensare a un altro modello economico per rispondere alla sfide ambientali che abbiamo di fronte e che non sono più rinviabili, sono temi che riguardano tutti e che cercheremo di affrontare in questa sei giorni. Lo faremo con l’aiuto di scienziati, esperti, scrittori ma anche proponendo progetti concreti legati ai nostri impianti e raccontando le molte buone pratiche del nostro territorio».

Sulle prospettive del riciclo e la sfida dell’economia circolare si confronteranno infatti, in vari momenti della manifestazione, scrittori, pensatori, esperti di comunicazione chiamati a dare il loro contributo a esprimere la loro visione. Tra questi: il giornalista esperto di economia circolare Emanuele Bompan, l’esploratore Franco Borgogno, il conduttore della trasmissione Caterpillar di Radio Due Filippo Solibello, che presenterà a Siena il suo libro Spam, Stop plastica a mare. Una “puntata speciale” del format Studium promosso dall’Università di Siena (3 ottobre), si terrà nell’auditorium di Sienambiente, dove il neurobiologo vegetale e divulgatore di fama internazionale Stefano Mancuso, insieme all’economista Angelo Riccaboni, discuteranno di economia circolare e delle prospettive per le imprese che operano in questo settore.

Novità in arrivo anche nella giornata da tradizione dedicata alle famiglie che si arricchisce di nuove iniziative, sia nel campo dello sport che della moda e delle nuove tendenze. Domenica 6 ottobre verrà infatti lanciato il primo torneo di minibasket Sienambiente e nel pomeriggio, oltre ai consueti laboratori didattici per grandi e piccini, andrà in scena una “particolare” sfilata con indumenti vintage, nel segno delle buone pratiche di riutilizzoper limitare gli sprechi e lo spettacolo per bambini “Magicamente plastica”, a cura di Corepla. Chi vuole saperne di più può consultare il programma in continuo aggiornamento sul sito www.riconoscerelambiente.it o cliccare “mi piace” sulla pagina Facebook di Sienambiente dove da oggi partirà una campagna di sensibilizzazione della raccolta differenziata, perché dalla qualità di essa deriva un buon riciclo. Durante la settimana, in calendario, ci sono gli incontri dedicati alle scolaresche sulla corretta gestione dei rifiuti e un convegno sui migliori progetti di economia circolare.

Anche quest’anno, inoltre, Sienambiente sostiene un’associazione no-profit: si tratta dell’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe, una collaborazione volta alla sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi in favore delle famiglie con figli affetti da autismo.