Turismo costiero sostenibile: la Toscana per MITOMED+

Ciuoffo a Bruxelles: dal progetto risultati davvero incoraggianti

[7 Ottobre 2019]

La Regione Toscana è capofila del progetto Models of Integrated Tourism in the Mediterranean (MITOMED+) e oggi l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo ha partecipato a Bruxelles all’incontro organizzato dalla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime Europee (Crpm), per intensificare il lavoro avviato in questi anni sul tema del turismo costiero sostenibile. In una nota la Regione Toscana sottolinea che «L’incontro è stato anche l’occasione per diffondere i risultati e stimolarne l’attuazione anche in altre aree non aderenti al progetto. Sono intervenuti responsabili politici dell’UE, gestori delle destinazioni, professionisti del settore turistico e responsabili politici regionali e locali».

Secondo Ciuoffo, «Il comparto turistico deve porsi obiettivi tesi a ridurre i fattori di pressione socio ambientale ed in grado di disegnare modelli di sviluppo alternativi e durevoli. Ce lo impongono motivi etici, ambientali ma anche economici perché le scelte di sostenibilità rappresentano un importante fattore di competitività. Un processo che pretende offerte adeguate e la cui definizione non può essere affidata all’iniziativa dei singoli operatori, occorre una strategia da parte delle amministrazioni locali e centrali. Nella costruzione di prodotti turistici si dovrà tenere conto di proposte che promuovano anche l’entroterra, promuovendo così processi economici virtuosi dalla costa verso l’interno e al tempo stesso vivacizzando l’offerta turistica balneare. Coniugare un’offerta turistica originale e di qualità con la sostenibilità diventa l’elemento chiave per il turismo balneare toscano, che resta uno dei principali asset della propria offerta turistica. E per fare in modo che resti competitivo occorre un grande sforzo di rinnovamento basato su integrazione (con altri prodotti e con le aree interne), sostenibilità (ambientale e culturale), e innovazione (anche digitale, dei servizi offerti). La qualificazione di Costa e Arcipelago Toscano come destinazione turistica sostenibile da promuovere, attraverso nuove forme di offerta, a livello nazionale e internazionale sarà il primo step della seconda fase (2019-2020) del progetto Costa Toscana | Isole Toscane».

L’assessore regionale ha concluso: «MITOMED+ va proprio nella direzione di coniugare competitività e sostenibilità. Durante l’estate appena conclusa è stata fatta un’importante sperimentazione in tre spiagge pubbliche toscane, rese accessibili per persone con disabilità motoria e sensoriale. Le cosiddette “Green Beach” di Castiglione della Pescaia (GR), Montignoso (MS) e San Vincenzo (LI), modello sperimentato anche in altre 8 spiagge pubbliche situate nelle 3 regioni partner Catalogna, Cipro e Istria. I risultati sono stati davvero incoraggianti e vorremmo replicare l’esperienza in altre località. Ci siamo già incontrati con Anci Toscana e abbiamo elaborato un piano di lavoro con proposte davvero interessanti».

A margine della conferenza Ciuoffo ha anche presenziato alla firma del Memorandum of Understanding (MoU) tra la rete NECSTouR e la CRPM. Il documento è stato firmato da Jan Korthoudt (direttore Turismo della Regione Fiandre e Vicepresidente di NECSTouR) e da Eleni Marianou (segretario generale CRPM) e l’incontro è stato ospitato da Meritxell Serret Aleu, rappresentante del Governo della Catalunya presso l’Ue.