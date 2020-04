«Quel che ha funzionato per la crisi finanziaria del 2008 potrebbe non essere sufficiente per superare questa»

Una ripresa verde per l’Europa. L’appello di ministri, CEO, scienziati e politici

«In Europa, dovremo sviluppare un nuovo modello di prosperità»

[15 Aprile 2020]

Su iniziativa del presidente della commissione per l’ambiente del Parlamento europeo, il francese Pascal Canfin, un foltissimo gruppo di 180 ministri (compresi gli italiani Costa e Amendola), amministratori delegati di grandi imprese (anche il CEO di Enel). Ricercatori e leader politici ha esortato l’Unione europea a realizzare un pacchetto di misure per la ripresa dopo la crisi del coronavirus che si basino sulla strategia dell’European Green Deal e la crescita sostenibile. Chiedendo anche la creazione di un’alleanza europea per attuare piani che punti ad accelerare la transizione ecologica.

Il primo commento italiano a questo importante appello arriva dalla deputata di Liberi e Uguali Rossella Muroni: «Superata la tempesta del coronavirus la ripresa sia verde, si punti su un ambizioso e coerente Green deal, su un’accelerazione della transizione energetica che porti a una più veloce decarbonizzazione dei settori produttivi. Sarebbe un modo per rilanciare economia ed occupazione, affrontando contemporaneamente le crisi climatica e sociale. Anziché fare passi falsi e pensare di rilanciare lo sviluppo a spese dell’ambiente questo è il momento di essere ambiziosi e andare avanti con convinzione verso la conversione ecologica. Semplificazione e rapidità non possono essere la scusa per il “tana libera tutti” che qualcuno auspica e che la criminalità aspetta. Solo un’economia attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, ad alto tasso di innovazione e inclusività può infatti garantirci una prosperità solida, equa e duratura. Non possiamo che puntare sulla ricerca pubblica, sulle rinnovabili, sull’efficienza energetica, sulle bonifiche, sulla riqualificazione degli edifici esistenti, su economia circolare e agricoltura sostenibile».

Ecco il testo dell’appello:

GREENRECOVERY

REBOOT & REBOOST our economies for a sustainable future

Call for mobilisation

La crisi del coronavirus sta scuotendo il mondo intero, con conseguenze devastanti in tutta Europa. Siamo messi alla prova. Stiamo soffrendo e piangendo le nostre vittime, e questa crisi sta mettendo alla prova i limiti del nostro sistema. E’ anche una prova della nostra grande solidarietà europea e le nostre istituzioni, che hanno agito rapidamente all’inizio della crisi per attuare misure per proteggerci. La crisi è ancora in atto, ma vedremo la luce alla fine del tunnel e combattendo insieme, batteremo il virus.

Non abbiamo mai affrontato una situazione così difficile in tempo di pace. La lotta contro la pandemia è la nostra massima priorità e tutto ciò che è necessario per fermarlo ed eliminare il virus deve essere fatto. Accogliamo con favore e sosteniamo fortemente tutte le azioni sviluppate da governi, istituzioni dell’Ue, autorità locali, scienziati, personale medico, volontari, cittadini e attori economici.

In questa situazione tremendamente difficile, stiamo anche affrontando un’altra crisi: uno shock per la nostra economia più duro della crisi del 2008. Il grande shock per l’economia e i lavoratori creato dalla pandemia richiede una forte risposta economica coordinata. Accogliamo pertanto con favore la dichiarazione dei leader europei in cui si afferma che faranno “qualunque cosa occorra” per affrontare le conseguenze sociali ed economiche di questa crisi. Tuttavia, quel che ha funzionato per la crisi finanziaria del 2008 potrebbe non essere sufficiente per superare questa. La ripresa economica arriverà solo con ingenti investimenti per proteggere e creare posti di lavoro e per sostenere tutte le società, le regioni e i settori che hanno sofferto per l’arresto improvviso dell’economia.

Dopo la crisi, verrà il momento di ricostruire. Questo momento di ripresa sarà un’opportunità per ripensare la nostra società e sviluppare un nuovo modello di prosperità. Questo nuovo modello dovrà rispondere alle nostre esigenze e priorità.

Questi ingenti investimenti devono innescare un nuovo modello economico europeo: più resiliente, più protettivo, più sovrano e più inclusivo. Tutti questi requisiti risiedono in un’economia costruita attorno ai principi Green. In effetti, la transizione verso un’economia climate-neutral, la protezione della biodiversità e la trasformazione dei sistemi agroalimentari hanno il potenziale per fornire rapidamente posti di lavoro, crescita e migliorare il modo di vivere di tutti i cittadini di tutto il mondo e contribuire a costruire società più resilienti.

Non si tratta di creare una nuova economia da zero. Abbiamo già tutti gli strumenti e molte nuove tecnologie. Negli ultimi 10 anni sono stati compiuti enormi progressi nella maggior parte dei settori della transizione, sviluppando nuove tecnologie e la catena del valore e riducendo drasticamente il costo della transizione (tra cui, tra l’altro: energia rinnovabile, mobilità a emissioni zero, agroecologia, efficienza energetica … ). 10 anni fa, i veicoli a emissioni zero erano solo un prototipo. 10 anni fa, l’energia eolica era tre volte più costosa di oggi e l’energia solare sette volte. 10 anni fa, non avevamo ancora effettuato lavori di ristrutturazione di edifici dimostrando che questa azione è redditizia.

La volontà politica sta qui. Abbiamo già i piani e la strategia. Progetti come l’ European Green Deal e altri piani nazionali di sviluppo zero carbon hanno un enorme potenziale per ricostruire la nostra economia e contribuire alla creazione di un nuovo modello di prosperità. Riteniamo pertanto che dobbiamo preparare l’Europa al futuro e progettare piani di risanamento, sia a livello locale, nazionale che a livello Ue, facendo della lotta ai cambiamenti climatici come il fulcro della strategia economica. E’ giunto il momento di trasformare questi piani in azioni e investimenti che cambieranno la vita dei cittadini e contribuiranno alla rapida ripresa delle nostre economie e delle nostre società.

Riconosciamo anche che l’impatto sociale dell’epidemia di Covid-19 è già enorme e la resistenza a ulteriori investimenti nella transizione verso un’economia climate-neutral non è la strada da percorrere. Affinché iniziative, come l’ European Green Deal, continuino ad essere ampiamente accettate, devono più che mai rispondere ai bisogni sociali della nostra società. Sono stati compiuti progressi nell’individuare le potenziali sfide sociali della transizione e sono stati, e possono ancora essere ulteriormente sviluppati, strumenti per garantire una transizione equa e giusta.

Chiediamo a un’alleanza globale, al di là dei Partiti politici, di decisori politici, laeader del business e finanziari, sindacati, ONG, think tank, stakeholder, per sostenere e attuare l’istituzione di Green Recovery Investment Packages che fungano da acceleratori della transizione verso la climate neutrality ed ecosistemi sani. Pertanto ci impegniamo a lavorare insieme, condividere conoscenze, scambiare competenze e creare sinergie per fornire le decisioni di investimento di cui abbiamo bisogno.

Covid-19 non farà sparire i cambiamenti climatici e il degrado della natura. Non vinceremo la lotta contro il covid-19 senza una solida risposta economica. Non ci opponiamo in queste due battaglie, ma combattiamole e vinciamole allo stesso tempo. In questo modo, ce la faremo.

