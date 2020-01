Unieco ambiente, entro fine marzo le offerte vincolanti per l’acquisto

La procedura di gara prevede un meccanismo che garantisce «il mantenimento dei livelli occupazionali e del radicamento territoriale, nonché la massima soddisfazione per i creditori sociali»

[20 Gennaio 2020]

Si stringono i tempi per l’acquisizione della divisione Ambiente di Unieco: il commissario liquidatore Corrado Baldini ha confermato che il 16 gennaio è stato dato accesso alle società che avevano formulato l’offerta non vincolante alla Vdr (Virtual data room), che consentirà loro di avere accesso alle informazioni per formulare, entro 75 giorni – ovvero entro fine marzo – l’offerta vincolante per l’acquisto.

Come spiega la società in una nota stampa «la procedura di gara, condivisa ed autorizzata dall’autorità di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico), prevede un meccanismo di aggiudicazione che garantisce, da un lato, il mantenimento dei livelli occupazionali e del radicamento territoriale, nonché la continuità del processo di investimento a garanzia della continuità aziendale e, dall’altro, la massima soddisfazione per i creditori sociali».

Si avvicina così al termine il complesso percorso iniziato nell’aprile 2017, quando Unieco è entrata in liquidazione coatta amministrativa. Come precisato infatti negli scorsi mesi da Baldini, la procedura di vendita in corso punta a chiudere le due fasi previste (offerta non vincolante e offerta vincolante) entro la prima parte del 2020, arrivando entro l’estate al cosiddetto “closing” che vedrà il trasferimento all’aggiudicatario della proprietà delle partecipazioni. Ad oggi la divisione Ambiente rappresenta infatti un gruppo variegato di società che in alcuni dei settori più strategici per lo sviluppo sostenibile del Paese: una realtà nata e cresciuta nell’ambito del movimento cooperativo emiliano che coinvolge oggi una ventina di imprese private o miste pubblico-private in 5 regioni, impegnate nella gestione dei rifiuti speciali e delle bonifiche, nonché nella raccolta e nella gestione dei rifiuti solidi urbani.