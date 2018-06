Voler Bene all’Italia in Toscana, Legambiente presenta “Scatti di futuro”

Evento di punta regionale a Casola in Lunigiana (MS) il 3 giugno: “Tra erbe e storia nella valle dell’Aulella”

[1 giugno 2018]

Un viaggio attraverso esperienze virtuose e idee di cambiamento per raccontare l’altra Italia, quella dei piccoli borghi italiani, sotto i 5mila abitanti, che lottano contro il fenomeno dello spopolamento e del disagio insediativo e che hanno deciso di scommettere su innovazione, sostenibilità, salvaguardia dell’ambiente, accoglienza, integrazione ma anche su un radicale ripensamento dei servizi per la cittadinanza. Storie spesso poco conosciute, nate su iniziativa di singoli cittadini, associazioni, cooperative o enti locali con l’intento di dare un nuovo futuro a questi territori, e che lentamente stanno producendo piccoli ma importanti cambiamenti per molti borghi italiani. A loro Legambiente dedica “Scatti di futuro. Viaggio nell’Italia innovativa dei piccoli comuni”, un report che ben racconta, attraverso dieci buone pratiche, la voglia di mettersi in gioco di alcuni borghi che credono in un nuovo rinascimento territoriale. C’è chi scommette sull’agricoltura sociale e il recupero boschivo, chi sull’economia circolare, chi ancora punta sull’innovazione e l’efficienza energetica, chi sull’accoglienza e l’integrazione sociale

Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana. sottolinea: «Anche quest’anno, alla XV edizione della nostra festa dei Piccoli Comuni, siamo orgogliosi di presentare un ampio ventaglio di iniziative sparse in tutto il territorio regionale ben consapevoli che questo presidio decentrato e questo protagonismo delle comunità locali è il miglior antidoto alla disgregazione sociale, al disagio e alla paura. Valorizzare i nostri prodotti tipici, le nostre tradizioni artigianali e quindi il nostro civismo locale è il prerequisito per una buona e completa applicazione della Legge Realacci, a lungo attesa e oggi finalmente vigente».

Il report “Scatti di futuro” fa da apripista al week-end del 2-3 giugno di Voler bene all’Italia, la grande festa dei piccoli comuni giunta alla XV edizione, organizzata come ogni anno da Legambiente insieme ad un vasto comitato promotore, durante la festa della Repubblica per dare voci ai piccoli comuni e per risvegliare un sentimento d’amore per il Paese.

Anche quest’anno saranno tanti gli eventi in tutta la Toscana che avranno per protagonisti i piccoli borghi con itinerari speciali, visite guidate e aperture straordinarie: l’appuntamento di punta sarà quello del 3 giugno con Casola in Lunigiana con “Tra erbe e storia nella valle dell’Aulella”. La seconda escursione “Erbe & Territorio” si svolge nell’ambito di Voler Bene all’Italia, la Festa nazionale dei Piccoli Comuni; ma anche della Primavera per la mobilità dolce e #CamminaNatura la giornata nazionale indetta insieme ad Aigae. L’agriturismo “La Concia” è una delle strutture ecologicamente virtuose che hanno aderito all’Ecolabel di Legambiente, dove Mahart ci ospiterà e farà conoscere la produzione biologica di lavanda, degustare prodotti di produzione propria a base di erbi. Alla scoperta della storia della Valle dell’Aulella a Codiponte di Casola in Lunigiana, borgo con castello medievale e la Pieve protoromanica, tra le più affascinanti e artisticamente ricche del territorio, con i suoi capitelli figurati ben conservati e un interessantissimo trittico tardo medievale con l’immagine del Volto Santo.

Altre adesioni alla giornata di Voler Bene all’Italia 2018: Festa delle Farfalle all’Isola d’Elba, Comune di Bagnone (MS), Comune di Casola in Lunigiana (MS), Comune di Comano (MS), Comune di Fivizzano (MS), Grotte di Equi Terme – geo/archeo Park (MS), Comune di Fosdinovo (MS), Circolo di Legambiente Lunigiana (MS), Circolo di Legambiente Massa Montignoso (MS), Comune di Pontremoli (MS), Comune di Castiglione di Garfagnana (LU), Comune di Pescaglia (LU), Comune di Gambassi Terme (FI), Comune di Londa (FI), Comune di Bibbona (LI), Comune di Marciano della Chiana (AR), Comune di Casole d’Elsa (SI), Comune di Monticiano (SI), Comune di Pienza (SI), Circolo Legambiente “Terra e pace” della Valdichiana Senese (SI), Comune di Montieri (GR), Comune di Santa Fiora (GR), Comune di Cantagallo (PO), Comune di Poggio a Caiano (PO). I programmi sono visibili su: http://piccolagrandeitalia.it/toscana