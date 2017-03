A 6 anni dal Fukushima, Greenpece: «Il governo giapponese viola i diritti umani delle vittime»

Donne e i bambini sono i soggetti più a rischio per salute e diritti umani

[7 marzo 2017]

«La politica del Giappone di riportare gli sfollati del disastro di Fukushima in aree ancora pesantemente contaminate va contro le leggi dello Stato nipponico e viola numerosi trattati internazionali sui diritti umani». A denuncialo è il rapporto “Unequal Impact” presentato da Greenpeace Japan alla vigilia della Giornata internazionale della donna, che rivela «gravi violazioni dei diritti umani che hanno riguardato donne e bambini in questi sei anni dall’incidente: le donne e i bambini sono, infatti, i soggetti più a rischio oltre che sul piano della salute, su quello del rispetto dei diritti umani. Violenze, mancanza di cura e condizioni economiche svantaggiate hanno colpito di più proprio le donne e i bambini tra gli sfollati dal disastro nucleare del 2011».

Greenpeace Japan e Human Rights Now chiedono al governo di centrodestra un intervento immediato: «Il Giappone, infatti, aderisce a diversi trattati internazionali sui diritti umani, in base ai quali è obbligato a proteggere il diritto degli individui al “più elevato livello possibile di salute fisica e mentale”. Il Paese ha inoltre siglato impegni internazionali a salvaguardare i diritti dei profughi interni, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili (donne, bambini, anziani e disabili), alla tutela contro gli oltraggi alla dignità personale, come la violenza di genere, e al diritto dei bambini a giocare».

Greenpeace Italia, che ha pubblicato un riassunto del rapporto in Italiano, sottolinea che «Da una recente indagine condotta da Greenpeace Giappone è emerso che i livelli di radioattività riscontrati nelle case di Iitate, una delle zone in cui dovranno rientrare gli sfollati, sono ben al di sopra dei limiti a lungo termine stabiliti dal governo nipponico e presenterebbero un rischio per i cittadini che facessero ritorno nell’area. A Iitate esiste ancora un rischio radiologico inaccettabile: alcuni cittadini che torneranno saranno esposti al rischio equivalente a quello di una radiografia del torace a settimana. Solo il 24 per cento di questa area è stata decontaminato, nonostante il sito del governo riporti che la decontaminazione è stata completata».

Greenpeace Japan ricorda che «L’ordine di evacuazione da queste aree cesserà in molte aree di Iitate entro il 31 marzo, a un anno dalla fine dell’erogazione dei risarcimenti ai cittadini evacuati. La politica di ricollocamento del Giappone contravviene al Nuclear Disaster Victims Support Act del giugno 2012, provvedimento che stabilisce le responsabilità del governo nipponico nei confronti dei sopravvissuti».

Greenpeace Japan, Human Rights Now, Friends of the Earth Japan e Green Action Japan, hanno recentemente inviato una lettera ai relatori speciali dell’United nations human rights council (Unhrc), chiedendo che valutino le questioni in materia di diritti umani che devono affrontare i sopravvissuti di Fukushima.