A tutto Sole: la campagna per l’autoproduzione di energia solare di Legambiente e Sungevity

Nasce il gruppo d'acquisto nazionale di impianti fotovoltaici residenziali per promuovere buone pratiche di produzione e consumo, risparmiare sulla bolletta e combattere i cambiamenti climatici

[14 Giugno 2019]

L’Italia è il Paese del sole. Oggi sono oltre 800mila gli impianti solari fotovoltaici in Italia, distribuiti praticamente in quasi tutti i comuni italiani: una potenza in grado di produrre energia pari ai consumi di oltre 10 milioni di famiglie. «Numeri che . dicono a Legambiente «posizionano il nostro Paese tra i primi al mondo per incidenza rispetto ai consumi elettrici, in grado di coprire l’8,4% di quelli nazionali. Inoltre sono già 1.499 i comuni che possiamo definire teoricamente “autosufficienti” dal punto di vista elettrico, qui infatti, anche se immessa in rete e da questa prelevata per soddisfare le necessità, si produce più energia elettrica di quella consumata dalle famiglie residenti».

Ed è proprio per favorire lo sviluppo dell’autoproduzione da fonti rinnovabili e il risparmio in bolletta che Legambiente e Sungevity lanciano A tutto Sole, la campagna per l’autoproduzione di energia da solare rivolta alle utenze domestiche, piccole medie imprese, alberghi, stabilimenti balneari, condomini. Legambiente e Sungevity spiegano che «Questi utenti potranno accedere a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo di ottime prestazioni a condizioni favorevoli, approfittando anche resi disponibili dallo Stato, come la detrazione fiscale del 50%, lo scambio sul posto e il ritiro dedicato. La volontà della campagna è quello di trasformare quanti più consumatori in autoproduttori. Legambiente e Sungevity si sono unite con l’obiettivo non solo di stimolare la diffusione del solare fotovoltaico attraverso un Gruppo d’Acquisto Nazionale(GAN) di impianti solari fotovoltaici in grado di trasformare gli utenti in produttori di energia, ma anche per chiedere al Governo di approvare al più presto la legge di recepimento della Direttiva europea 2018/2011 con la quale sono stati definiti i principi e le regole per le comunità energetiche e i prosumer (produttori-consumatori) di energia da fonti rinnovabili».

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, ricorda che «Oggi in Italia, produrre e scambiarsi energia è una pratica di fatto vietata, ma l’Unione Europea ha posto le basi per realizzare, in maniera concreta, la trasformazione del sistema energetico in tutti gli Stati membri. La nostra nuova campagna punta a coinvolgere direttamente i cittadini facendoli diventare parte attiva nel sistema energetico nazionale. Ma l’obiettivo è anche quello di fare pressione sul Governo e Parlamento affinché vengano smontate le assurde barriere che oggi impediscono di scambiare energia pulita e creare così vere comunità energetiche, in grado di aggregare i diversi produttori, portare benefici ambientali ed economici e sostituire tutti i fabbisogni oggi serviti da combustibili fossili. È una sfida non solo ambientale, ma anche sociale e di sviluppo economico che il nostro Paese non può lasciarsi sfuggire».

Giuseppe Sofia, Country Manager di Sungevity, evidenzia che «Il solare è oggi la tecnologia più accessibile e la più diretta in grado di portare benefici economici e ambientali subito. Grazie ai costi sempre più bassi, oggi la scelta di installare un impianto fotovoltaico rappresenta un’importante occasione per le famiglie e i territori. Sono già tante le esperienze che dimostrano come questa tecnologia sia entrata nel bilancio economico dei cittadini, delle aziende, o delle piccole, medie e grandi imprese, contribuendo a ridurre fortemente, e ad azzerare in alcuni casi, i costi in bolletta, migliorando i processi produttivi o la qualità di vita»,

Laddove queste pratiche sono già realtà, compreso nel nostro Paese, un prosumer, ovvero un produttore-consumatore di energia rinnovabile, può beneficiare di risparmi del 30-40% sul costo dell’energia rispetto alle tariffe medie nazionali. I produttori-consumatori della propria energia rinnovabile diventano così protagonisti di un nuovo modello energetico sempre più distribuito, incentrato sulle fonti rinnovabili, in grado di contrastare in maniera determinante i cambiamenti climatici, più democratico oltre che portatore di pace poiché gran parte degli scontri tra i paesi sono legati in modo diretto o indiretto alle risorse petrolifere.

Aderire al Gruppo di Acquisto Nazionale di impianti fotovoltaici, A Tutto Sole, promosso da Legambiente e Sungevity, è semplice e gratuito. Basterà infatti andare sul sito www.comunirinnovabili.it e seguire le istruzioni. A seguito dell’adesione, i tecnici di Sungevity potranno eseguire una valutazione di fattibilità gratuita dell’installazione, configurare il miglior impianto calibrato sugli specifici fabbisogni, calcolare la producibilità e il piano di rientro dell’investimento.

Cinque le configurazioni possibili, da 2 a 6 kW, a prezzi variabili in base alla tecnologia scelta e alla possibilità di associare all’impianto un accumulatore di energia per essere totalmente autosufficienti e rinnovabili. Grazie al Gruppo di Acquisto l’impianto solare è accessibile a condizioni particolarmente vantaggiose con prezzi a partire da 3.850,00 euro IVA inclusa. L’installazione viene effettuata da una rete di professionisti certificati su tutto il territorio nazionale e viene garantita per 5 anni.