Al via CleanTech Challenge Italy, idee innovative nel mondo delle green e clean technologies

Consegna entro il 4 marzo. Per i vincitori, 5.000 euro dall’Associazione Gianluca Spina

[22 febbraio 2018]

Per il settimo anno consecutivo, MIP è la Business School incaricata di organizzare in esclusiva per l’Italia, la CleanTechChallenge Italy, la tappa italiana della competizione internazionale dedicata al mondo delle green e cleantechnologies e presieduta dalla London Business School e da University College London.

Oltre al capitolo italiano in capo al MIP Politecnico di Milano, la competizione internazionale vede diversi round nazionali organizzati, tra gli altri, da INSEAD per la Francia e da Vlerick Business School per il Belgio.

La sfida è quella di sviluppare idee innovative per tecnologie clean dalla progettazione alla fase di reperimento dei finanziamenti per la realizzazione vera e propria.

Laprima deadline per la presentazione delle idee innovative è il 4marzo 2018. La presentazione dei progetti finalisti si terrà presso la sede di MIP il 23 e il 24 marzo 2018.

Maggiori informazioni e regolamento sono disponibili sul sito www.cleantechitaly.com.

Al termine della fase italiana, il team vincitore si aggiudicherà 5 mila euro messi a disposizione dall’Associazione Gianluca Spina, associazione senza fine di lucro nata per portare avanti i progetti innovativi di formazione di Gianluca Spina, presidente MIP scomparso prematuramente nel 2015.

I vincitori, inoltre, rappresenteranno l’Italia nella finale della CleanTechChallenge che si terrà presso la London Business School il 26 e 26Aprile 2018: in palio 10 mila sterline.