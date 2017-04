Arpat, ecco come sono cambiate le emissioni delle centrali geotermiche con Bagnore 4

L'Agenzia ricapitola quanto fatto dal 2002: da allora sono 3.950 le misurazioni dei parametri fisici effettuate

[11 aprile 2017]

L’Arpat ha pubblicato il volume Monitoraggio delle aree geotermiche toscane – Anno 2015, documento che riporta i risultati dell’attività di controllo delle emissioni delle centrali geotermiche nel 2015, ricapitolando quanto fatto fin a partire dal 2002: da allora sono 3.950 le misurazioni dei parametri fisici effettuate per valutare l’impatto delle centrali geotermiche.

Per quanto riguarda in particolare l’anno 2015, l’evento maggiormente rilevante è stato la messa a regime della nuova centrale geotermoelettrica Bagnore 4, andata a regime nel mese di giugno di due anni fa. Proprio a causa «delle potenziali criticità legate alla messa in esercizio della nuova Centrale geotermoelettrica Bagnore 4, è stato deciso di concentrare i controlli sui tre gruppi produttivi di Bagnore. I controlli hanno riguardato i seguenti settori di impianto: efficienza AMIS (con prelievi e misure in entrata e in uscita AMIS), valori di emissione della centrale (torre di raffreddamento + uscita AMIS)».