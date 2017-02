Arriva la relazione sull’airgun. Realacci: «Si vietino ricerche petrolifere, almeno in Adriatico»

«Il prezzo del petrolio attorno ai 50 dollari al barile dimostra quanto queste attività siano discutibili anche dal punto di vista economico»

[3 febbraio 2017]

Dopo l’interrogazione presentata alla Camera in commissione Ambiente dal presidente della stessa, Ermete Realacci, il ministero guidato da Gian Luca Galletti ha trasmesso al Parlamento la relazione annuale sugli effetti dell’uso dell’airgun, una «tecnica particolarmente invasiva – ricorda Realacci – per le ricerche petrolifere in mare. Un documento previsto dal decreto legislativo 145/2015 di attuazione della direttiva europea sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che dunque arriva in ritardo».

Un rapporto che ha finalità assai pratiche: deve servire a valutare l’impatto ambientale dell’airgun e a capire eventualmente quali limiti imporre al suo utilizzo. «Mi auguro che sia già questo – sottolinea Realacci – e non una indagine generica, il senso della relazione».

«Ho colto l’occasione, anche alla luce di quanto avviene in altre parti del mondo – chiosa il presidente della Commissione Ambiente – per tornare a chiedere al governo di tutelare i nostri mari avviando un accordo con i paesi rivieraschi per vietare le ricerche petrolifere. Almeno in Adriatico. Tanto più considerando che anche la Croazia è tornata indietro rispetto alle autorizzazioni rilasciate in passato.

Del resto il petrolio non manca e il suo prezzo continua a oscillare intorno ai 50 dollari al barile, dimostrando quanto queste attività siano discutibili anche dal punto di vista economico oltre che da quello ambientale. Non a caso uno degli ultimi atti dell’amministrazione Obama è stata la messa al bando di nuove trivellazioni di petrolio lungo le coste dell’Atlantico, dal New England fino alla Virginia e nei mari dell’Artico, con un divieto permanente».