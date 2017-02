Cena a lume di candela con Festambiente per M’illumino di meno

[24 febbraio 2017]

Torna anche quest’anno “M’illumino di meno”, la campagna nazionale per il risparmio energetico lanciata dal programma di Rai Radio 2 Caterpillar, giunta alla tredicesima edizione. Proprio per l’occasione il Circolo Festambiente di Legambiente organizza a Grosseto, venerdì 24 febbraio, una cena a lume di candela con prodotti a filiera corta al Circolo Khorakhanè, in via Ugo Bassi. Per la tradizionale cena è previsto un antipasto di formaggi misti con confettura e miele, un primo a base di pasta e patate, un secondo di trippa al pomodoro con olive e il dolce illuminato. Prevista anche una variante per vegetariani e un menù per i bambini.

Alle 18,30 invece, sempre al Circolo Khorakhanè, ci sarà la proiezione gratuita del documentario “Domani” di Mélanie Laurent e Cyril Dion a cura del Clorofilla Film Festival.

L’invito per tutta la giornata del 24 febbraio è quello di “condiVivere” in qualunque modo possibile: dando un passaggio in auto ai colleghi, aprendo la propria rete wireless ai vicini, condividendo le proprie risorse o organizzare una cena collettiva a basso impatto.

Questo il menù della serata:

Adulti 15 euro

Antipasto di formaggi misti DifesAttiva con confettura e miele; pasta e patate; trippa al pomodoro con olive; dolce, acqua e vino compresi.

Bambini 10 euro

Pasta al pomodoro; hamburger e patate al forno; dolce e acqua compresi.

Prenotazione obbligatoria al numero: 331.4779872

di Festambiente