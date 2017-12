Cina: una strada solare fornirà elettricità a 800 famiglie (FOTOGALLERY)

Inaugurato il primo tratto sperimentale di 1 Km

[29 dicembre 2017]

L’agenzia ufficiale Xinhua ha annunciato che oggi la Cina ha inaugurato il primo chilometro sperimentale di una strada solare e spiega che «Dei pannelli fotovoltaici sono stati posizionati su una parte di una periferica intorno a Jinan, il capoluogo della provincia cinese dello Shandong (est). La superficie della strada è fatta di un materiale trasparente, resistente e che lascia passare il sole».

Secondo Xu Chunfu, presidente del Qilu Transportation Development Group, che ha realizzato il prototipo di strada solare cinese, «I pannelli fotovoltaici coprono 5.875 m2 e possono produrre un milione di kWh di elettricità all’anno, sufficienti a soddisfare la richiesta quotidiana di circa 800 famiglie e permetterà di risparmiare spazio per costruire dei campi solari e accorcerà le distanze di trasmissione. L’elettricità prodotta dalla sezione sperimentale potrà essere utilizzata per alimentare l’illuminazione, i pannelli segnaletici, le telecamere di sorveglianza, i tunnel e i pedaggi di questa strada. L’elettricità in eccesso sarà trasmessa alla reste elettrica statale».

Dopo la sperimentazione, verranno sviluppate altre funzioni, come la ricarica mobile per dei veicoli elettrici e la fornitura di una connessione Internet. Xu non ha però rivelato nemmeno a Xinhua i costi della strada solare ma ha sottolineato che «Raggiungono la metà di progetti simili nei Paesi stranieri. Con lo sviluppo dell’energia solare in Cina, il costo può essere ridotto ancora di più».