CoSviG assume due ingegneri (a tempo indeterminato) per SestaLab

C’è tempo fino al 12 novembre per provare a far parte del leader mondiale per le prove sui sistemi di combustione delle turbine a gas

[19 Settembre 2019]

SestaLab è il ramo d’azienda di CoSviG – il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche – che dal Comune di Radicondoli (SI) è riuscito a conquistarsi una leadership globale nel complesso settore dei test sui combustori delle turbine a gas, e che non accenna a fermare il suo percorso di sviluppo: è stato infatti appena pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di Project Engineer (candidati devono essere in possesso della laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento in ingegneria – settore industriale).

Le figure selezionate entreranno a far parte di un team giovane e altamente qualificato, ingredienti che insieme all’altissimo profilo tecnologico e alla capacità di adeguarsi a scenari sfidanti hanno portato SestaLab all’attenzione delle principali multinazionali che sviluppano sistemi a combustion e non solo. Nel corso degli anni SestaLab è divenuto un asset strategico a livello toscano e nazionale, localizzato nel cuore dell’area geotermica toscana e divenuto anche centro di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per sistemi di riscaldamento e produzione energetica da fonti rinnovabili.