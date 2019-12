CoSviG, dedicato al presidente Ceccarelli lo spazio riabilitativo dell’area cardiologica “Auxilium Vitae”

Bravi: «Si tratta di un intervento di cui andiamo veramente orgogliosi, perché la mission del Consorzio è quella di favorire lo sviluppo dei territori»

[20 Dicembre 2019]

È stata inaugurata oggi, al Centro clinico di riabilitazione multispecialistico “Auxilium Vitae” di Volterra, la palestra di riabilitazione dell’area cardio-respiratoria: uno spazio attrezzato anche grazie al contributo di CoSviG (il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) e dedicata a Piero Ceccarelli, lo storico presidente del Consorzio scomparso nel giugno scorso.

Il contributo economico di CoSviG – messo a disposizione grazie alle risorse del Fondo geotermico in dotazione al Comune di Pomarance – ha consentito ad Auxilium Vitae, attraverso la propria Fondazione Volterra ricerche, l’acquisto di 6 apparecchiature per l’acquisizione di Ecg senza filo, 1 cicloergometro, 1 Nibp (misuratore della pressione) integrato nel cicloergometro, 1 tappeto ruotante dotato di touchscreen integrato, oltre al completo ricablaggio di tutto il sistema, comprensivo di apparati per la connessione wifi delle apparecchiature presenti.

«Una tale realizzazione – dichiara il dott. Alfonso Stella, amministratore unico di Auxilium Vitae – significa mettere a disposizione un completo, moderno ed integrato apparato di tecnologie fisioterapiche in grado di consentire ai pazienti dell’area cardiorespiratoria i migliori supporti riabilitativi e, contestualmente, supportare a pieno i programmi di ricerca applicata».

Ed è proprio per questo tipo di motivazione che CoSviG ha ritenuto opportuno contribuire al riammodernamento di uno spazio riabilitativo. «Si tratta – commenta Emiliano Bravi, attuale presidente di CoSviG – di un intervento di cui andiamo veramente orgogliosi, perché la mission del Consorzio è quella di favorire lo sviluppo dei territori, non soltanto a livello economico, ma anche in termini di qualità della vita delle persone, dei cittadini, di coloro che abitano i territori, anche in quei casi in cui tale benessere richieda un intervento di recupero e riabilitativo».

«Crediamo – conclude Loris Martignoni, vicepresidente di CoSviG e già sindaco di Pomarance – che Piero avrebbe gradito molto il fatto che questo spazio venga dedicato a lui. Un riconoscimento ulteriore del suo profondo amore ed attaccamento per i territori geotermici e per un orizzonte ampio della mission del nostro Consorzio, che peraltro ha sottoscritto con la Fondazione Volterra ricerche una Convenzione di collaborazione per progetti di ricerca congiunti».