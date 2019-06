Energia: il nuovo consumatore italiano è consapevole, informato, disponibile a riunirsi in gruppi di acquisto, ma attento ai costi-benefici

La ricerca GSE - Euromedia Research presentata al Festival dell’Energia

[13 Giugno 2019]

Ha preso il via alla Triennale Milano il XII Festival dell’Energia “Onlife Energy: abitare, muoversi, lavorare”, la principale manifestazione nazionale del settore che quest’anno si articola in tre giornate per dare voce ai territori e alle trasformazioni in atto: i più importanti player dell’energia, il mondo accademico e le istituzioni riuniti al tavolo per discutere delle possibili soluzioni a favore della transizione verso sistemi energetici sostenibili.

Oggi il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), presenta la ricerca, “Il nuovo consumatore informato”, condotta da Euromedia Research la cui direttrice, Alessandra Ghisleri, evidenzia che «Lo studio fa emergere un buon interesse da parte degli italiani sul tema delle energie rinnovabili, di cui si riconoscono efficacia e utilità dei sistemi di autoproduzione, e una diffusa consapevolezza e informazione anche dal punto di vista normativo e sui sistemi di incentivazione. Tuttavia, gli investimenti vengono ancora considerati elevati, anche rispetto a un ritorno economico di cui si potranno godere i frutti solo nel lungo periodo: una percezione che contribuisce a frenare la diffusione di questi sistemi nel nostro Paese».

Secondo la ricerca, «2 cittadini su 3 si dichiarano interessati all’argomento “rinnovabili”, attenzione che aumenta tra coloro che abitano in villette e “case autonome” attenti in prima persona nelle scelte e nella gestione della casa. Esiste una piena consapevolezza dei benefici derivanti dall’impiego delle rinnovabili rispetto alle altre fonti di energia: l’80.7% degli intervistati riconosce l’utilità dell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili come uno dei metodi più validi nel ridurre le emissioni inquinanti».

Inoltre, il nuovo consumatore è informato: «Tra chi ha scelto o sta valutando di investire su impianti a fonti rinnovabili è alta la conoscenza (71,2%) degli incentivi offerti dallo Stato (“scambio sul posto”, detrazioni fiscali e riqualificazione energetica degli edifici). Inoltre, 3 su 4 si sono dichiarati disponibili a investire in impianti fotovoltaici per autoprodurre energia e creare gruppi di autoconsumo (77,9%), percependone l’importanza non solo ambientale ma anche ai fini dell’abbattimento del costo in bolletta (42,8%)».