Energia per dare un futuro alla vita e valore al futuro. Il manifesto per la “giusta transizione”

Le 10 priorità di imprese, sindacati e ambientalisti per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile

[30 Maggio 2019]

Imprese, sindacati e associazioni ambientaliste hanno raggiunto un accordo per delineare le modalità di una “giusta transizione” verso le energie rinnovabili, che tenga conto delle implicazioni sociali e nel mondo del lavoro. Il manifesto “Priorità per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile” è stato elaborato dal gruppo di lavoro Energia e Clima dell’ASviS e verrà discusso in un convegno nazionale organizzato da Cgil, Cisl e Uil che si terrà il 31 maggio a Roma nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

«Si tratta di dimensionare una transizione che si deve sviluppare nel rigoroso rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, della giustizia e dell’equità – sottolinea il gdl Energia e Clima . Riteniamo che solo con l’azione collettiva si possa realizzare quel cambiamento culturale, politico, economico necessario a centrare al contempo gli obiettivi di Parigi e dell’Agenda 2030».

Il testo sviluppa dieci linee guida per una strategia concordata di transizione energetica, nel rispetto delle esigenze di giustizia sociale. Particolare attenzione viene data inoltre alla giustizia inter e intra generazionale.

Ecco il testo integrale del documento:

Priorità per una transizione ambiziosa, giusta e sostenibile

La lotta ai cambiamenti climatici e il rispetto dell’Accordo di Parigi del 2015 richiedono a tutti i paesi, indipendentemente dalle condizioni sociali e politiche, il sollecito abbandono delle fonti di energia fossile e quindi la decarbonizzazione definitiva in tutti i settori per la metà del secolo. Si tratta di porre mano a cambiamenti dei mezzi e degli stessi fini dello sviluppo che, nel rispetto delle peculiarità nazionali e locali, configurano una transizione che deve essere gestita senza traumi di natura sociale e nel rispetto della giustizia inter ed intra generazionale che è propria dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, sottoscritta all’unanimità nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nello stesso anno dell’Accordo di Parigi e dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco.

Per una transizione giusta e sostenibile occorre: