Geotermia, il Centro italiano per la sostenibilità e l’energia fa tappa a Larderello

Da Milano il Cise è arrivato oggi nella “capitale della geotermia” per approfondire storia e futuro di questa fonte rinnovabile

[20 Maggio 2019]

L’impiego industriale della geotermia è nato oltre due secoli fa a Larderello, in Toscana, e in più di duecento anni il know how che si sedimentato sul territorio ha portato al sommarsi di competenze uniche nella gestione di questa fonte rinnovabile, che ancora oggi fanno di quest’area un punto di riferimento unico a livello nazionale e non: l’ultima dimostrazione arriva dalla visita che un gruppo di rappresentanti del Cise2007 – il Centro italiano per la sostenibilità e l’energia – ha condotto oggi nella “capitale della geotermia”, grazie a un’iniziativa in collaborazione con Enel green power.

A Larderello e in Toscana Enel green power gestisce infatti il più antico complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali geotermoelettriche, dislocate tra le province di Pisa, Siena e Grosseto: gli oltre 6 miliardi di KWh prodotti in Toscana, oltre a soddisfare più del 30% del fabbisogno energetico regionale, forniscono calore utile a riscaldare più di 10 mila utenti residenziali, circa 30 ettari di serre e numerose aziende della filiera agroalimentare, floricola e della pelletteria.

I soci del Cise, accolti da Alessandro Lenzi di Enel green power, hanno potuto approfondire la storia di questa risorsa rinnovabile presso il Museo della geotermia, per poi spostarsi al pozzo dimostrativo e alla centrale di Valle Secolo – che con i suoi 120 MW (due gruppi da 60 MW) di potenza installata costituisce uno degli impianti geotermici più grandi d’Europa –, dove si è svolta la visita tecnica della sala controllo e dell’edificio turbina-alternatore.

Un’importante occasione per l’associazione senza scopo di lucro fondata a Milano nel 2007, che promuove la cultura scientifica e la sostenibilità in ambito energetico e ambientale attraverso un dialogo con istituzioni, aziende, università e consorzi: Cise2007 nasce infatti da un’idea di ricercatori e tecnici con grande esperienza nel settore energetico e ambientale, che la portano avanti ispirandosi al metodo di lavoro dello storico centro di ricerca Cise di Segrate, una delle più qualificate società italiane di ricerca scientifica applicata.