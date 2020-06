Global Wind Day, Energia Futura rilancia la Carta per il rinnovamento sostenibile dell’eolico

Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030

[15 Giugno 2020]

Oggi è il Global Wind Day, la Giornata mondiale del vento, che celebra i benefici e lo sviluppo dell’energia eolica nelle comunità di tutto il mondo. Secondo WindEurope, «con i 417 TWh di elettricità nel 2019 in Europa, il settore eolico ha coperto il 15% della domanda di energia elettrica l’anno scorso». Elettricità Futura di Confindustria sottolinea che «I benefici però non si fermano al solo aspetto ambientale, dal momento che l’energia eolica contribuisce in maniera importante alla filiera industriale europea in un’ottica occupazionale e di investimenti. L’attività di produzione, installazione e manutenzione delle turbine eoliche mette in moto in Europa un indotto occupazionale di oltre 300 mila posti di lavoro altamente qualificati, un fatturato di 60 miliardi di euro e una mole di investimenti pari a 25 miliardi all’anno. Una tecnologia made in Europe considerando che la metà dell’energia eolica mondiale proviene infatti da turbine prodotte da imprese europee».

Anche in Italia l’eolico è ormai un driver fondamentale per raggiungere gli obiettivi al 2030. Il Piano Energia e Clima (PNIEC) che, come ricora Elettricità Futura «Prevede infatti 42 GW di capacità da rinnovabili aggiuntiva al 2030 e un incremento di quella eolica di circa il 90%, passando dai 10 GW del 2018 ai 19 GW del 2030».

Però, il parco eolico italiano sta invecchiando (oltre 2.000 MW hanno superato i 10 anni di vita), e la coalizione delle imnprese elettriche italiane di Confindustria evidenzia che «il rinnovamento e l’integrale ricostruzione di questi impianti costituiscono due aspetti in grado di dare ulteriore impulso al raggiungimento di queste ambiziose sfide».

Per questo, Elettricità Futura rilancia oggi la Carta del Rinnovamento Eolico Sostenibile presentata insieme all’Associazione nazionale energia del vento (Anev) e Legambiente nel novembre 2019 che contiene alcune proposte attuative per valorizzare al meglio della risorsa eolica.