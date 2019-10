Green jobs per ridurre la disoccupazione giovanile nelle isole europee

Aperta la selezione del progetto Yenesis per un programma di formazione ed inserimento di 12 giovani provenienti dalle isole italiane

[30 Ottobre 2019]

L’università a Sapienza di Roma sta sviluppando un programma di formazione che punta a ridurre la disoccupazione giovanile nelle isole europee formando 12 giovani “Not engaged in Education, Employment or Training” (NEETs), accuratamente selezionati tra i giovani residenti nelle isole italiane.

L’iniziativa fa parte del progetto europeo Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands (Yenesis), finanziato da Islanda, Norvegia e Lichtenstein, attraverso il fondo “EEA and Norway Grant” per l’occupazione giovanile, al quale, oltre alla Sapienza partecipano altri partner provenienti di Cipro, Estonia, Portogallo, Spagna, Croazia e Norvegia.

A yenesis spiegano che «La formazione sarà sui green jobs del presente e del futuro. I green jobs possono essere definiti come posti di lavoro che contribuiscono a preservare o ripristinare la qualità ambientale nei seguenti settori: agricolo, manifatturiero, della ricerca e sviluppo, amministrativo e dei servizi. Includono pertanto tutti i lavori che aiutano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, ridurre il consumo di energia, materiali ed acqua attraverso strategie ad alta efficienza, ed infine ad evitare la produzione e generazione di rifiuti ed inquinamento».

Il programma professionalizzante, oltre che trattare in modo trasversale il tema dell’imprenditorialità e del business innovation, affronterà gli ambiti delle energie rinnovabili, efficienza energetica, turismo e mobilità sostenibile. I 12 giovani disoccupati provenienti dalle nostre isole dovranno preferibilmente avere competenze specifiche in questi settori sopra menzioati e comunque rientrare nelle seguenti caratteristiche: età compresa tra i 24 e i 30 anni; essere disoccupati, oppure occupati con lavoro part-time, oppure occupati con lavoro stagionale, ovvero occupati in un lavoro non pertinente al loro percorso formativo; non essere già coinvolti in un corso di formazione, educazione o in un processo di tirocinio. I giovani che verranno selezionati parteciperanno per le diverse attività di formazione e di tirocinio in Italia e all’estero senza dover sostenere alcun costo di iscrizione al corso e ricevendo inoltre il rimborso per tutti gli spostamenti e le spese di sussistenza per i diversi viaggi.

Il programma di formazione di Yenesis prevede diverse fasi: 1. i NEETs parteciperanno ad un breve corso di 4-5 giorni, che verrà rimborsato loro, tenuto dalla Sapienza a Roma , con delle lezioni sulle 4 aree tematiche (Risorse Energetiche Rinnovabili, Efficienza Energetica, Turismo Sostenibile e Mobilità Sostenibile) affrontando in modo trasversale anche la tematica dell’imprenditorialità e del business innovation. 2. i NEETs parteciperanno ad uno “Showcasing”, un viaggio formativo pagato, in Norvegia, di 4-5 giorni, per vedere dal vivo le buone pratiche messe in atto direttamente in Norvegia per ognuna delle 4 aree tematiche. 3. Infine avrà inizio la vera e propria fase applicativa durante la quale i NEETs metteranno in pratica tutte le lezioni imparate nelle precedenti fasi. La fase applicativa si dividerà in due parti: La prima fase, “Apprienticeship”, della durata di 1 mese (tra Marzo e Settembre 2020), in cui i partecipanti dovranno svolgere un tirocinio pagato in un’azienda dei Paesi partner del progetto. La seconda fase, “Placement”, della durata massimo di 6 mesi (tra Aprile 2020 ad Aprile 2021), verrà svolta nell’isola di provenienza. I NEETs avranno quindi la possibilità di fare uno stage in un’azienda/attività dell’isola oppure di iniziare una loro attività. Questa seconda fase (Placement), non verrà retribuita dal progetto Yenesis ma spetterà all’organizzazione/azienda, che offrirà lo stage, stanziare una remunerazione per il NEET.

Per presentare la propria candidatura occorre compilare l’application form entro il 10 Novembre 2019.

Per maggiori informazioni:

http://yenesis.eu/

http://yenesis.eu/multimedia/