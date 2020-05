La Commissione Ue: l’industria delle batterie è ancora più strategica. Verso l’autosufficienza Ue per il litio

Previsti forti investimenti per un'economia più sostenibile, competitiva e resiliente

[20 Maggio 2020]

Ieri si è tenuta una videoconferenza del vicepresidente dellaCommissione europea Maroš Šefčovič con un gruppo di 12 rappresentanti di alto livello dell’industria – BASF, E-bility, EDF, Forsee Power, Infinity, Northvolt, Orano, SAFT, Schneider, Umicore, Volkswagen, Vulcan Energy Resources – e il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Andrew McDowellm per discutere dei modi in cui l’European Battery Alliance (EBA) può contribuire alla ripresa post-coronavirus dell’Unione europea.

Šefčovič ha sottolineato che «Nonostante l’attuale crisi, l’ABE è rimasta sulla buona strada nel suo fondamentale lavoro. I rappresentanti del settore mi hanno chiarito la loro determinazione ad accelerare i progetti lungo tutta la catena del valore per contribuire a creare posti di lavoro e crescita in Europa, promuovendo al contempo la transizione verde e digitale. Secondo EIT-InnoEnergy, un Acceleration Plan proposto dall’industria è destinato a creare fino a 1 milione di posti di lavoro in un ecosistema europeo di batterie del valore di 210 miliardi di euro entro il 2022. Ho anche sentito dalla Banca europea per gli investimenti che i progetti di batterie lungo l’intera catena del valore rimangono tra le sue principali priorità di investimento, con prestiti pari a 1 miliardo di euro, finora stanziati dalla Banca, facendo leva su un totale di 4,7 miliardi di euro».

Il vicepresidente della Commissione Ue ha evidenziato che dal meeting è en merso che «Siamo tutti d’accordo sul fatto che l’ABE è fondamentale per rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica dell’Europa nei principali ecosistemi industriali, in particolare riducendo la nostra dipendenza da paesi terzi, come la Cina e la Corea del Sud. Prima della pandemia coronavirus, l’ecosistema europeo delle batterie stava già prendendo slancio. Diversi progetti industriali sono emersi in tutti gli Stati membri, coprendo l’intera catena del valore, dall’estrazione e trasformazione del litio alle celle delle batterie e al riciclaggio. Le auto elettriche stanno diventando sempre più mainstream in Europa, con le principali case automobilistiche che annunciano una più ampia gamma di modelli di veicoli elettrici. L’Europa ha inoltre registrato la crescita più rapida di qualsiasi regione nella produzione pianificata di batterie agli ioni di litio, con la sua quota globale che è destinata a raggiungere il 14,7% entro il 2024, superando gli Usa e l’Asia (esclusa la Cina)».

In questo contesto, Šefčovič ha chiesto ai CEO delle industrie di presentare i loro piani d’azione per mantenere e rafforzare questo slancio, basandosi su: «L’assorbimento dei veicoli elettrici: nei primi tre mesi del 2020, i veicoli elettrici hanno beneficiato del calo della domanda di veicoli diesel e a benzina, con la loro quota di mercato che è salita al 6,8% (dal 2,5% del primo trimestre 2019), soprattutto grazie ai nuovi obiettivi di emissione di CO2 in entrata in vigore; I trend di produzione previsti: il numero di modelli elettrici veicoli prodotti in tutta l’Ue sta per salire a circa 214 nel 2021, rispetto ai 98 modelli attualmente disponibili; Prospettive di autosufficienza nell’industria del litio: quattro progetti di estrazione di litio sostenibile per un totale di 2 miliardi di euro sono stati lanciati in Europa (Spagna, Portogallo, Germania/Cechia, Germania/Ffrancia) e dovrebbero entrare in funzione entro il 2022-2024. Il loro impatto sarà significativo in quanto sono destinati a soddisfare fino all’80% del fabbisogno di litio in Europa entro il 2025, contribuendo così direttamente alla nostra autonomia strategica».

Dopo il meeting virtuale la Commissione Ue assicura che «Continuerà a mobilitare, in modo inclusivo, tutti i partecipanti industriali, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti per garantire il successo dell’attuazione degli investimenti in corso. Con l’industria in testa e in stretta collaborazione con gli Stati membri».

Šefčovič spiega che si tratta di « Leverage investment: 5 mesi fa abbiamo autorizzato il primo importante progetto di interesse comune europeo guidato dalla Francia (3,2 miliardi di euro di sostegno nazionale per gli investimenti totali di 8,2 miliardi di euro); è in fase di preparazione il secondo IPCEI guidato dalla Germania; la Business Investment Platform guidata da EIT-InnoEnergy ha mobilitato progetti lungo la catena del valore per un valore di 7 miliardi di euro di investimenti; sono 10 I progetti orientati all’innovazione in 29 regioni nell’ambito della Smart Specialization Platform, con il sostegno dei fondi strutturali dell’Ue (7,6 miliardi di euro ancora disponibili); Stabilire un quadro normativo adatto per il futuro per promuovere il nostro vantaggio competitivo in sostenibilità e innovazione e implementare l’agenda dell’economia circolare per tutte le batterie prodotte o vendute in Europa; Costruire la nostra resilienza delle materie prime come parte dell’autonomia strategica dell’Europa: realizzeremo un piano d’azione essenziale per le materie prime per affrontare la sfida della sicurezza e della sostenibilità delle materie prime (oltre il litio), come annunciato nella strategia industriale. Inoltre, sulla base del modello EBA, lavoreremo a stretto contatto con l’industria per eliminare le strozzature nelle catene di approvvigionamento di materie prime critiche attraverso un’alleanza dedicata».

Come riferisce Euractiv, alla fine della videoconferenza McDowell ha annunciato che «La Bei prevede di aumentare i finanziamenti ai progetti relativi alle batterie fino a oltre 1 miliardo di euro nel 2020. Una cifra che corrisponde al sostegno offerto dalla banca al settore negli ultimi dieci anni. La crisi del Covid-19 ha messo in evidenza la vulnerabilità dell’Europa di fronte alle interruzioni nella fornitura di materiali e tecnologie strategiche. Con l’accelerazione della transizione verso l’energia verde, la creazione di un’industria europea delle batterie è vitale per proteggere la posizione competitiva dell’Europa nell’economia mondiale. Questo sostegno, è frutto di un partenariato di successo con la Commissione europea, che ha permesso di creare nuovi strumenti di finanziamento come il programma dimostrativo InnovFin Energy Demonstration Programme».

All’ABE hanno presi atto con grande soddisfazione della disponibilità di Commissione Ue e Bei, ma chiedono di accelerare il ritmo: «In questo contesto, crediamo fermamente che le ambizioni in termini di occupazione e crescita in un’economia verde e circolare possano essere raggiunte prima. Ma affinché ciò avvenga, è necessario che vari elementi vadano al loro posto. Il primo è l’estrazione del litio. Diverse iniziative, tutte conformi ai requisiti ambientali dell’Ue, sono in corso in 8 diversi Stati membri. Con loro, l’Europa potrebbe diventare autosufficiente a un livello dell’80% entro il 2025. Tuttavia, questo richiede di accelerare i processi di autorizzazione, maturare le innovazioni in questo campo (conversione delle materie prime) e consentire finanziamenti per queste nascenti industrie delle materie prime. Progredendo nella catena del valore, la produzione di celle a batteria domestiche è ora fiorente, con diverse iniziative industriali in tutta Europa. L’Europa ha oggi l’industria delle pile a batteria in più rapida crescita di tutti i continenti. Dobbiamo quindi fare leva sui nostri campioni europei nell’industria 4.0 per raggiungere i rendimenti necessari per un settore così voluminoso. Dobbiamo anche mobilitare ulteriormente l’industria manufatturiera europea, aumentando la nostra capacità di ripresa per il futuro. Inoltre, le tecnologie di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio sono quasi ottimali. I principali attori industriali si stanno quindi avvicinando al poter garantire una vera economia circolare nel settore delle batterie. Ciò non solo aumenta la resilienza dell’Europa, ma contribuisce anche notevolmente al Green Deal.

Infine, gli strumenti di politica industriale come il prossimo regolamento sulle batterie devono essere “adatti allo scopo” e aprire la strada a elevati livelli di requisiti ambientali e sostenibili per qualsiasi batteria prodotta o venduta in Europa, in linea con la capacità dell’industria europea. Ad oggi, la European Battery Alliance sta continuando a soddisfare le aspettative. Se ulteriormente accelerato, l’ecosistema fidato guidato dall’industria che abbiamo istituito sarà in grado di anticipare la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita inizialmente prevista per il 2025. Poiché ciò supporterà notevolmente anche la ripresa post coronavirus dell’Ue, non vediamo l’ora di realizzare i nostri sforzi».

Šefčovič ha concluso: «La crisi del coronavirus ha evidenziato la necessità di rafforzare la nostra resilienza industriale e la sicurezza economica nei settori strategici e nelle tecnologie rivoluzionarie del futuro. Le iniziative nell’ambito dell’ABE possono quindi sostenere con forza la ripresa dell’Unione europea, volta a costruire un’economia più sostenibile, competitiva e resiliente».