La disuguaglianza dell’India si vede al buio, dallo spazio

Gli Stati indiani stanno diventando sempre più diseguali tra loro e al loro interno

[29 maggio 2018]

Mentre Connaught Place a Delhi o Bandra a Mumbai generano un PIL annuo superiore a 120 milioni di dollari, nelle periferie delle stesse città si scende a meno di 20 milioni di dollari

L’IDFC Institute ha analizzato i dati relativi alle luci notturne rilevati dai satelliti in India e ne è emerso che ogni chilometro quadrato dell’area municipale di Delhi, che comprende quattro diversi enti municipali, k ha un prodotto interno lordo di almeno 58 milioni di dollari all’anno. Ma mentre quartieri come Connaught Place a Delhi o Bandra a Mumbai hanno una produzione annua superiore a 120 milioni di dollari, questa cifra scende nelle periferie delle stesse città scende a meno di 20 milioni di dollari.

La capitale Delhi risalta come la più grande sub-economia dell’India, ma utilizzare le luci notturne per fare queste stime ha diversi limiti noti: a cominciare dalle attività informali – il lavoro nero – che non produce molta luce e quindi non vengono conteggiate, Anche gli edifici e le attività governative potrebbero gonfiare la produzione economica di alcune regioni e quel che viene misurato potrebbe in realtà essere il consumo piuttosto che la creazione di beni produttivi.

L’analisi per IDFC Institute rivela anche che «Le città si evolvono chiaramente lungo i corridoi dei trasporti, che la maggior parte delle amministrazioni comunali non sono riuscite ad espandere e migliorare in modo adeguato». Anche se gli Stati meridionali dell’India, come il Kerala e il Tamil Nadu, «hanno fatto un lavoro molto migliore nel distribuire la produzione economica totale dello Stato in più hub rispetto ai loro omologhi settentrionali».

Il governo indiano sta cercando di utilizzare il Pil delle città come uno dei componenti per realizzare un indice di vivibilità urbano. Ma Kshitij Batra, dell’IDFC Institute mette in guardia: «Contare sul Pil come un metro di misura unico ha i suoi limiti e la necessità di affidarsi alle luci notturne per ottenere una stima dimostra quanto attualmente sia mal misurata la performance delle città indiane. La tecnica viene usata più comunemente nell’Africa orientale dove i Paesi non hanno dati nazionali affidabili. Questo è un modo per tracciare la salute dell’economia di una città. In India, alcuni distretti sono più grandi di molti Paesi. Ma non esiste un modo affidabile per misurare l’attività economica di base».

Dato che l’accesso alle immagini dai satelliti indiani è fortemente limitato, i ricercatori hanno dovuto fare affidamento su open data sets globali. Gli economisti Praveen Chakravarty e Vivek Dehejia hanno acquisito le immagini di satelliti del US Air Force Defence Meteorological Satellite Programme che girano intorno alla Terra 14 volte al giorno e registrano le luci dalla superficie terrestre durante la notte. Hanno sovrapposto a queste immagini satellitari una mappa che mostra i distretti indiani e hanno così sviluppato un dataset unico dei valori di luminosità, per distretto e nel tempo. Utilizzando questi dati delle luci notturne, hanno poi studiato 387 dei 640 distretti di 12 Stati indiani che rappresentano l’85% della popolazione e l’80% del Pil dell’India e dove vengono eletti l’87% dei parlamentari. Utilizzando questa nuova metodologia, gli economisti hanno documentato la diseguaglianza in India.

La maggior parte dell’India è buia di notte perché c’è poca attività economica, ma l’intreccio di luci viste dallo spazio dimostra anche che gli Stati indiani stanno diventando sempre più diseguali tra loro e al loro interno.

Dei circa 380 distretti solo un quinto brillava nella notte, come le grandi città di Mumbai e Bangalore. Inoltre, il 90% di tutti i distretti era luminoso solo un terzo del 10% dei distretti più ricchi e i ricercatori dicono che questo rapporto è ancora peggiorato tra il 1992 – l’anno dopo che l’India ha avviato le riforme economiche liberiste – e il 2013.

Mentre gli anni precedenti al 1991 mostravano una tendenza modesta verso la convergenza dei redditi tra diversi Stati, gli anni successivi mostrano una crescente divergenza. Gli economisti hanno scoperto che nel 2014 una persona media dei tre Stati più ricchi (Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra) era tre volte più ricca di una persona media nei tre Stati più poveri (Bihar, Uttar Pradesh e Madhya Pradesh).

Dehejia, ricercatore senior all’ IDFC Institute di Mumbai, spiega che «Quello che abbiamo scoperto è sia tra gli Stati che tra i distretti in ogni Stato, questa è una disparità ampia nell’attività economica che si sta allargando. No, non è che i ricchi si arricchiscano e i poveri diventano più poveri, ma che i poveri non lo diventano più ricchi abbastanza velocemente da colmare il divario con i già ricchi. In altre parole, gli Stati meno sviluppati stanno arrancando dietro gli stati più prosperi. Nella storia economica mondiale contemporanea, questo è un livello di disuguaglianza regionale senza precedenti».

Perché allora le disuguaglianza all’interno dell’India crescono mentre aumenta il benessere? Secondo alcuni economisti questo potrebbe essere dovuto alla scarsa governance e alla mancanza di competenze adeguate per favorire l’occupazione nelle aree più povere. Ma, alla fine, rimane un puzzle difficile da risolvere per il governo di destra induista.

Gli economisti lo trovano preoccupante e avvertono che «In un Paese vasto e complesso come l’India, questo potrebbe portare facilmente alla disarmonia sociale, in quanto regioni popolose e più povere tentano di estrarre una maggiore redistribuzione dalle regioni meno popolose e più ricche, sia all’interno che tra gli Stati». Dehejia ritiene che «Sarebbe una buona idea per il governo utilizzare le luci notturne come proxy per misurare l’attività economica in India. In India abbiamo una scarsità di dati buoni e nessun singolo dataset è una pallottola d’argento». Ma come proxy le luci notturne pongono alcuni problemi come le fasi lunari che variano costantemente la quantità di luce che splende sulla terra, poi ci sono effetti atmosferici dovuti ad aerosol, vapore acqueo e ozono e a fonti di luce estranee come l’illuminazione solare. Ma gli ultimi sensori sui satelliti hanno prodotto dati molto più precisi, come la rilevazione di strade illuminate e fonti scarsamente illuminate. Gli scienziati hanno sviluppato nuovi software e algoritmi per rendere le immagini delle luci notturne più chiare, più accurate e prontamente disponibili.

Da tempo i ricercatori utilizzano le luci notturne viste dallo spazio per scoprire come le città si espandono e tenere traccia dei cambiamenti nell’utilizzo del suolo e hanno monitorato l’intensità della luce per stimare l’utilizzo di energia durante le festività o per capire quali fossero le condizioni di un’area in guerra o colpita da una catastrofe naturale. Tra le altre cose, le luci notturne hanno contribuito a spiegare le fluttuazioni stagionali delle malattie infettive, a mappare le emissioni di carbonio e l’inquinamento luminoso.

«In altre parole . dice Bhartendu Pandey della Yale University . le luci notturne osservate da oltre 800 km sopra la superficie della Terra ci raccontano una storia di attività umane e dinamismo come non fa nessun’altra fonte di dati»

PK Mohanty, professore di economia urbana all’università di Hyderabad conclude:«I trend delle serie temporali degli alti e bassi sperimentato dalle economie cittadine potrebbero diventare sempre più rilevanti man mano che l’India si urbanizza di più. Quasi la metà della produzione mondiale proviene da solo 40 regioni. La città di New York è la diciassettesima più grande economia del mondo per dimensioni. Una tendenza simile si svilupperà in India, dove il 70% della futura crescita occupazionale del Paese arriverà dalle città. Fino ad ora, la capacità dell’India di misurare e monitorare la performance economica delle sue città è stata infinitesimale. Questo deve migliorare».