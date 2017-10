La finanziaria norvegese scarica la batteria alla rivoluzione delle auto elettriche

Il governo di centro-destra propone di tassare le e-car a peso

[19 ottobre 2017]

La Norvegia è leader mondiale della mobilità elettrica e il Paese scandinavo dovrebbe/potrebbe abbandonare i veicoli a combustibili fossili entro il 2025. Grazie agli incentivi fiscali, alla possibilità di accesso alle città e a una numerosa ed efficiente reti di stazioni di carica, alla fine del 2016 le auto elettriche in Norvegia rappresentavano il 37% del mercato automobilistico e attualmente sulle strade del regno ci sono più di 126,000 e-car, delle quali 25,000 sono state vendute dall’inizio di quest’anno. Intanto le emissioni di CO2 di un Paese che estrae petrolio e gas stanno diminuendo.

Ma le cose potrebbero cambiare con la proposta di bilancio presentata dal governo di centro-destra norvegese, che ha rivinto per un soffio le ultime elezioni, da un pesante colpo alla rivoluzione delle auto elettriche e introduce una nuova tassa sui veicoli a emissioni zero che potrebbe indebolire gli incentivi per i norvegesi ad abbandonare i combustibili. Ora lo stesso governo che ha portato avanti la rivoluzione elettrica avviata dai laburisti dice che è troppo costosa e con il bilancio dello Stato per il 2018 propone di tassare i veicoli elettrici a peso, mettendo in pericolo i progressi che aveva consolidato e rinnegando di fatto la promessa di far aumentare ancora il numero dei norvegesi che considerano veicoli elettrici più pesanti come l’auto principale della famiglia.

L’ONG scientifica-ambientalista Bellona spiega che «Il bilancio proposto si applicherebbe agli EVs (veicoli elettrici) che pesano di più di 2 tonnellate, che sarebbero tassati ad un tasso che parte da 7.000 corone (740 euro) e che arriverebbero fino a 70.000 corone più il peso aumenta. Le nuove tasse potrebbero far aumentare il costo di possedere un modello Tesla S, ampiamente vista come l’auto elettrica più family friendly sul mercato. Allo stesso tempo, il bilancio lascia interamente intatta la tassa sul carburante per benzina e diesel».

Il presidente di Bellona, ​​Frederic Hauge, ha sottolineato che «la proposta riguarderebbe principalmente i pendolari e le famiglie che vivono nei sobborghi: il tipo di conducenti che potrebbero essere sul confine per cambiare le loro automobili a combustibili con una berlina elettrica. A causa di questo, la nuova imposta eroderebbe la leadership mondiale della Norvegia sulla proprietà di auto elettriche. Ora questa posizione sarà indebolita, Questo riguarda in modo particolare le persone dei distretti e i pendolari che passano alle auto a emissioni zero. Inoltre, interesserà le famiglie che cercano un modello di EV per sostituire l’automobile fossile per i lunghi viaggi». Hauge ha anche criticato la proposta di bilancio perché «Numerose città norvegesi attualmente stanno violando le normative comunitarie in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento che potrebbero annullare passando all’elettrico».

Bellona è particolarmente arrabbiata per il voltafaccia del centro-destra perché la rivoluzione automobilistica elettrica norvegese è stata avviata e sostenuta proprio grazie a un pionieristico programma di incentivazione proposto dall’associazione nei primi anni ’90 e ora, dopo un quarto di secolo, la Norvegia vanta la più elevata penetrazione nel mercato di auto elettriche del mondo, Bellona teme che le nuove tasse potrebbero far saltare questo percorso virtuoso, producendo scetticismo da parte dell’opinione pubblica verso le auto elettriche e provocando nei proprietari di EV norvegesi la stessa delusione che misure simili – prese da un altro governo di centro-destra – hanno innescato in Danimarca. Quando nel 2016 Copenhagen ha eliminato gli incentivi sulle e-car e imposto una tassa del 20% sul bollo delle auto elettriche, le vendite sono diminuite di quasi il 300%. Nel 2015, in Danimarca erano state vendute 4,605 auto elettriche, dopo il bollo del 20%, nel 2016 i danesi ne hanno comprate solo 1.300. Non contento, il governo danese quest’anno ha portato il bollo sugli EV al 40% per cento e così, a partire da luglio, in Danimarca sono state vendute solo 17 auto elettriche a privati.

Bellona fa notare che «Ci sono modi migliori per raccogliere entrate da parte della Norvegia. In particolare, potrebbe aumentare le tasse sul carburante sulle autovetture alimentate a fonti fossili. «Invece . come sottolinea Hauge – l’attuale proposta di bilancio renderebbe meno costose le automobili a combustibile fossile più pesanti rispetto alle loro controparti elettriche più pesanti. Introdurre tasse elettriche senza aumentare di conseguenza le imposte sulle auto fossili è semplicemente ridicolo: queste tasse dovrebbero piuttosto essere basate sul principio “chi inquina paga”. Questo ha un effetto negativo a livello internazionale ed è veramente dannoso per lo sviluppo delle auto elettriche».

La tassa ostacola anche la stabilità per i produttori di auto elettriche in un’industria che deve essere in grado di prevedere un insieme di condizioni per diversi anni. Hauge spiega che «I produttori avevano previsto le esenzioni fiscali fino al 2020, una nuova tassa indica semplicemente che non vogliamo grandi auto familiari».

I sostenitori della tassa sugli EVs sostengono che è relativamente piccolo, soprattutto perché le persone che acquistano cosiddette “macchine milionarie” possono permettersi di pagarle ancora di più. Ma Hauge ribatte che «La maggior parte dei clienti Tesla provengono dalle vostre famiglie medie. Acquistano secondo i loro budget, aggiungendo ciò che costa un’automobile elettrica e considerando ciò che risparmiano, compresi i pedaggi, il carburante e la manutenzione, e finiscono per scegliere un EV. Insieme a questo, hanno bisogno di macchine che dispongono di spazio e di portata sufficiente. Una macchina come questa deve avere un pack di batterie potenti e che pesano più di un serbatoio di benzina».

Gli studi di mercato dimostrano che i modelli EV più economici, che hanno un’autonomia minore perché hanno batterie meno potenti e pesanti, vengono spesso acquistati come veicoli secondari. Quindi, l’acquisto di uno di questi EV più economici contribuisce solo parzialmente a ridurre le emissioni di CO2. Al contrario, l’analisi di mercato di Tesla mostra che la maggior parte degli acquirenti del suo modello S tende a comprarli come auto unica e ad abbandonare le auto a combustibile fossile. Bellona dice che «Attualmente, solo Tesla offre veicoli che soddisfano le esigenze di gamma e spazio della maggior parte delle famiglie. Questi veicoli sono anche gli unici che pesano più di 2 tonnellate».

Ma a salire non sarà solo la tassa sulle e-car familiari: saliranno anche quelle sulle auto elettriche per uso aziendale e per il business, come la flotta di taxi elettrici di Oslo, che rischia così di colare a picco.

Bellona evidenzia che «Secondo il bilancio statale proposto, la distribution tax di una media company EV – come una Volkswagen Golf – salirebbe a circa 20.000 corone (2,100 euro), mentre i conducenti di automobili elettriche più costose di una company electric cars . come una Tesla S – pagherebbero due volte tanto. Anche qui, Tesla è l’unica opzione completamente elettrica disponibile per poter competere con automobili a combustibile fossile come Massat, Mondeo e Avensis. Molti veicoli aziendali vengono utilizzati sia per scopi commerciali che privati ​​e spesso sono guidati in un anno più di quanto si faccia con un’auto privata. Qui, l’effetto sul clima e sull’inquinamento è particolarmente significativo, se possiamo sostituire con successo le auto aziendali con quelle elettriche».

Gli incentivi finanziari e pratici dei quali beneficiano i guidatori di E-car in Norvegia hanno fatto delle auto elettriche un mezzo di trasporto conveniente, economico e rispettoso dell’ambiente, rendendo le auto a combustibili fossili e il loro inquinamento una cosa del passato. E i guidatori sono incentivati ad aiutare l’ambiente con un prezzo basso del bollo: nei sondaggi, la maggior parte di loro cita i “risparmi dei costi” come il motivo per cui hanno acquistato le loro auto elettriche.

«Quindi le nuove imposte sugli EVs non hanno senso . conclude Bellona – Le tasse basate sui segmenti di prezzo diminuiranno solo la popolarità delle E-car e le prestazioni ambientali che garantiscono a un livello inferiore. D’altra parte, l’aumento delle imposte sull’anidride carbonica mette un prezzo sugli inquinatori. Sbarazzarsi di questo e tassare i segmenti di prezzo, invece, è il modello sbagliato per la Norvegia e per i Paesi che la seguiranno».