La “Fonti Rinnovabili Castelfiorentino Srl” si presenta alla città

Aperto un punto informazioni per tenere aggiornati i cittadini sul progetto in corso per realizzare una rete di teleriscaldamento che tragga energia dal sottosuolo

[16 marzo 2018]

È aperto dalla scorsa settimana – in via Battisti 24, a Castelfiorentino -, il nuovo front office della Fonti Rinnovabili Castelfiorentino Srl. È lo stesso sindaco Alessio Falorni, a spiegare sul proprio profilo Facebook che si tratta della “società che realizzerà l’impianto di teleriscaldamento a Castelfiorentino, il progetto di Kyotherm da 15 milioni di € che abbiamo già avuto modo di discutere in molte occasioni con i castellani, e su cui di recente in molti mi avevano chiesto aggiornamenti”.

Il progetto – avanzato appunto dal gruppo francese Kyotherm – si prefigge di attingere all’energia geotermica racchiusa a 1.700 metri nel sottosuolo, dove si ipotizza la presenza di un enorme bacino di acqua calda (circa 70°): una risorsa naturale dalla quale partire per realizzare una rete di teleriscaldamento in grado di tagliare al contempo la bolletta energetica ad oggi richiesta alla cittadinanza e le emissioni di gas climalteranti e inquinanti dovuti al riscaldamento tradizionale.