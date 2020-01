Lavoro, SestaLab cerca un nuovo Project Engineer a tempo indeterminato

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata nel bando al 6 marzo: ecco come farsi avanti

[14 Gennaio 2020]

È stato pubblicato alla fine dello scorso Dicembre il bando di concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Project Engineer, da inserire in SestaLab, il laboratorio, ramo di azienda di CoSvig, leader mondiale per le prove sui sistemi di combustione delle turbine a gas.Un’asset strategico a livello toscano e nazionale, localizzato nel cuore dell’area geotermica toscana, nel comune di Radicondoli (SI), divenuto anche centro di eccellenza per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per sistemi di riscaldamento e produzione energetica da fonti rinnovabili.

La figura che sarà selezionata, entrerà a far parte di team giovane e altamente qualificato, dove la fiducia nel collega, il peso delle scelte del singolo, l’attenzione alla qualità e di mitigazione del rischio sono la chiave del successo.

Fattori che, insieme all’altissimo profilo tecnologico e alla capacità di adeguarsi a scenari sfidanti, hanno portato la struttura di SestaLab all’attenzione delle principali multinazionali che sviluppano combustione.

I candidati dovranno essere in possesso della Laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento in ingegneria -settore industriale.

Il Bando completo della selezione e l’allegato per la presentazione della Domanda di partecipazione sono scaricabili sul portale CoSviG tra le posizioni aperte della sezione Lavora con noi o direttamente QUI

Scadenza per la presentazione delle candidature: entro enon oltre le ore 12:00 del 06/03/2020.

a cura di CoSviG