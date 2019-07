L’eolico scozzese produce elettricità per alimentare quasi 4,5 milioni di case (il doppio del necessario)

Wwf UK: è una vera rivoluzione, energia verde pulita per milioni di case anche in Inghilterra

[18 Luglio 2019]

Secondo i nuovi dati diffusi da WeatherEnergy, nei primi 6 mesi del 2019, in Scozia le pale eoliche in Scozia hanno prodotto abbastanza elettricità da alimentare il doppio delle case del Paese: 9.831.320 megawattora tra gennaio e giugno, pari al consumo totale di elettricità di 4,47 milioni di case nello stesso periodo. L’elettricità prodotta dall’eolico scozzese all’inizio del 2019 è sufficiente per alimentare tutte le case della Scozia de una buona parte di quelle dell’Inghilterra settentrionale: in scozia ci sono sono 2,46 milioni di famiglie, mentre nell’area tra Blackpool e York, in Inghilterra, vivono 2,01 milioni di famiglie. E il record dell’eolico scozzese arriva dopo che il Regno Unito ha goduto del periodo più lungo di sempre senza attingere all’energia prodotta dal carbone

Secondo Robin Parker, responsabile clima e politiche energetiche del Wwf UK, «Si tratta di cifre straordinarie. La rivoluzione dell’energia eolica in Scozia sta chiaramente continuando ad andare avanti. In tutto il Paese, beneficiamo tutti di energia più pulita e così fa anche il clima. Queste cifre dimostrano come sfruttare l’abbondante potenziale eolico onshore della Scozia sia in grado di fornire elettricità verde pulita per milioni di case in tutta la Scozia, ma anche in Inghilterra. E’ ora che il governo del Regno Unito apra all’eolico onshore scozzese la strada verso il mercato».

La Scozia si è data l’obiettivo di produrre la metà della sua elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 e di decarbonizzare il suo sistema energetico entro il 2050. Gli esperti dicono che i dati più recenti sull’energia eolica dimostrano che potrebbe farcela molto prima del previsto.

Alex Wilcox Brooke, responsabile del progetto Energy Weather della Severn Wye Energy Agency, conclude: «Queste cifre mettono in evidenza la consistenza dell’energia eolica in Scozia e il motivo per cui ora svolge un ruolo importante nel mercato energetico del Regno Unito».