Materiali in condizioni estreme, progetto europeo di ricerca a guida Enea

Extreme: sviluppo e caratterizzazione di materiali e prodotti alternativi, fino al recupero e riciclo

[9 febbraio 2017]

Il progetto triennale Extreme, coordinato da Enea e finanziato al 65% da fondi europei, punta a «Creare una rete di partner europei a supporto di settori tecnologici e industriali nell’utilizzo dei materiali in condizioni difficili per temperature, usura, corrosione, livello di carico, in comparti quali i trasporti, le lavorazioni meccaniche, le costruzioni e l’energia».

Oltre a Enea, Extreme include altri 8 partner europei tra enti di ricerca, università e aziende (Bay Ungheria, Tecnalia Spagna, Imn Polonia, Sandvik Svezia, TuDelf Olanda, Vtt Finlandia, Zag Slovenia) e rientra nella più ampia cornice delle attività per la KIC “EIT RawMaterials” per la ricerca sulle materie prime strategiche che vede il Centro Enea della Casaccia quale polo di riferimento per il Sud Europa per lo sviluppo, la dimostrazione di metodologie, di tecnologie e processi innovativi sostenibili nel settore dei Raw Materials.

All’Enea spiegano che «Tutti i partner coinvolti in Extreme dispongono di elevate competenze, laboratori, strumentazioni avanzate, impianti pilota e dimostratori focalizzati sulla sostituzione, riduzione e ottimizzazione dell’uso di materiali critici in condizioni estreme. Il network Extreme è quindi in grado di offrire supporto alle aziende, ma anche ad istituzioni di ricerca e università, che operano nei settori di riferimento, attraverso attività mirate come lo sviluppo di azioni per una gestione più efficiente dei materiali critici in condizioni “impegnative”, attività di istruzione e formazione del personale tecnico e fornitura di servizi. La rete può inoltre fornire una vasta gamma di servizi che vanno dalla progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali e prodotti alternativi, fino al recupero e riciclo.

Il network Extreme sarà anche co-organizzatore del convegno “Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions” all’E-MRS Fall Meeting, una delle maggiori conferenze Europee nel settore dei materiali che si terrà dal 18 al 21 settembre 2017 all’Università della Tecnologia di Varsavia.