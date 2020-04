Nel 2019 quasi tre quarti di nuova elettricità prodotta era energia rinnovabile (VIDEO)

Aggiunti altri 176 GW e raggiunto il 34,7% del mix energetico elettrico installato. Solare ed eolico rappresentano il 90% delle aggiunte

[6 Aprile 2020]

Nel 2019 le energie rinnovabili hanno aggiunto una produzione di 176 gigawatt (GW) di elettricità a livello globale, leggermente meno dei 179 GW aggiunti nel 2018. Nella prefazione del nuovo rapporto “Renewable Capacity Statistics” dell’International renewable energy agency (Irena), il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, spiega che «Nell’ultimo anno, le fonti di energia rinnovabile hanno continuato a dominare le nuove aggiunte al mix globale di produzione di energia. Alla fine del 2019, la capacità rinnovabile ha raggiunto 2.537 gigawatt (GW) in tutto il mondo, registrando un aumento di 176 GW rispetto all’anno precedente. L’Asia ha realizzato ancora una volta più della metà delle nuove installazioni nonostante un ritmo leggermente più lento. Nel frattempo, Europa e Nord America hanno migliorato la loro espansione di capacità. L’energia eolica e solare ha rappresentato il 90% della capacità rinnovabile recentemente aggiunta nel mondo. In parte, questa elevata partecipazione riflette una bassa crescita dell’energia idroelettrica, poiché diversi importanti progetti non hanno rispettato le date di completamento previste. Tuttavia, nel 2019 le fonti rinnovabili hanno rappresentato il 72% delle aggiunte di capacità totale, superando ancora una volta con un ampio margine i combustibili fossili».

Il rapporto Irena arriva nel mezzo di una crisi sanitaria globale che colpisce praticamente tutti i settori economiche e La Camera evidenzia che «Come minaccia esistenziale, le molteplici conseguenze del coronavirus (Covd-19) si piazzano accanto al cambiamento climatico come una sfida decisiva del nostro tempo. Nel rispondere alla crisi odierna, i governi potrebbero essere tentati di concentrarsi su soluzioni a breve termine. Tuttavia, le distinzioni tra sfide a breve, medio e lungo termine possono essere fuorvianti. Le misure di stimolo economico devono comprendere anche obiettivi di sostenibilità e climatici. Spero che questo rapporto statistico annuale aiuti i Paesi e le comunità a rafforzare il loro impegno nei confronti delle energie rinnovabili, a prendere decisioni energetiche informate e a svolgere il lavoro necessario per garantire un futuro sostenibile, stabile e sano».

Mentre nel 2019 l’espansione delle energie rinnovabili ha rallentato, la crescita totale dell’energia rinnovabile ha superato la crescita dei combustibili fossili di un fattore di 2,6, e solare e l’eolico hanno contribuito al 90% della capacità totale rinnovabile aggiunta nel 2019.

Nel 2019, le fonti rinnovabili hanno rappresentato almeno il 70% dell’espansione del mix energetico elettrico in quasi tutte le regioni, tranne che in Africa e Medio Oriente, dove rappresentavano rispettivamente il 52% e il 26% delle aggiunte nette. Questi incrementi hanno portato la quota delle rinnovabili nel mix energetico globale di elettricità installato al 34,7%, con un aumento dal 3,3% rispetto alla fine del 2018. Nel 2019, l’espansione delle energie fossili a livello globale ha seguito le tendenze a lungo termine, con una crescita netta in Asia, Medio Oriente e Africa e un calo netto in Europa e Nord America.

Oltre la metà dei nuovi impianti sono stati realizzati in Asia, anche se nel 2019 l’espansione delle energie rinnovabili in questo continente è stata più lenta che nel 2018. La crescita delle rinnovabili in Europa e Nord America è continuata ad aumentare come ormai continua a fare ininterrottamente da anni. Anche l’Africa nel 2019 ha aggiunto 2 GW di capacità rinnovabile, che però sono metà dei 4 GW installati nel 2018.

Il rapporto fa un riassunto per ognuna delle energie rinnovabili:

Energia idroelettrica : la crescita è stata insolitamente bassa nel 2019, probabilmente perché alcuni grandi progetti non hanno rispettato le date previste per il completamento. La Cina e il Brasile hanno rappresentato la maggior parte dell’espansione, aggiungendo ciascuna più di 4 GW.

Energia eolica: l’eolico si è comportato particolarmente bene nel 2019, espandendosi di quasi 60 GW. Cina e Stati Uniti hanno continuato a dominare con aumenti rispettivamente di 26 GW e 9 GW.

Energia solare: l’Asia ha continuato a dominare l’espansione della capacità solare globale con un aumento di 56 GW, ma questo è stato inferiore rispetto al 2018. Altri importanti aumenti sono stati negli Stati Uniti, in Australia, Spagna, Ucraina e Germania.

Bioenergia: l’espansione della capacità della bioenergia è rimasta modesta nel 2019. La Cina ha rappresentato la metà di tutta la nuova capacità (+3,3 GW). Anche Germania, Italia, Giappone e Turchia hanno visto un’espansione.

Energia geotermica : la capacità di energia geotermica è cresciuta di 682 MW nel 2019, leggermente più che nel 2018. Ancora una volta, la Turchia ha guidato con un’espansione di 232 MW, seguita da Indonesia (+185 MW) e Kenya (+160 MW).

Elettricità off-grid: la capacità off-grid è cresciuta di 160 MW (+ 2%) per raggiungere 8,6 GW nel 2019. Nel 2019, il fotovoltaico solare off-grid è aumentato di 112 MW e l’energia idroelettrica è cresciuta di 31 MW, rispetto a una crescita di soli 17 MW MW per la bioenergia.

La Camera conclude: «Sebbene la traiettoria sia positiva, è necessario fare di più per mettere l’energia globale su un percorso di sviluppo sostenibile e mitigazione climatica, entrambi i quali offrono significativi vantaggi economici. In questo momento difficile, ci viene ricordata l’importanza di costruire la resilienza nelle nostre economie. In quello che deve essere il decennio di azione, sono necessarie politiche attive per aumentare gli investimenti e accelerare l’adozione delle energie rinnovabili».