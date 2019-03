Un premio per le isole smart e per accelerare la transizione verso l’energia pulita

Produzione locale di energia rinnovabile nelle isole, al via la competizione Ue

[20 Marzo 2019]

La Commissione europea ha lanciato la prima edizione del RESPonsible Island Prize , dedicato alle isole con una produzione di energia rinnovabile locale innovativa e sostenibile per l’utilizzo in elettricità, riscaldamento, raffreddamento e trasporto. I tre vincitori riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 500.000, 250.000 e 100.000 euro

Il concorso è stato lanciato da Carlos Moedas, commissario europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione, in occasione della conferenza “OCEANS il futuro del pianeta blu” che si è tenuta il 19 marzo a Bruxelles. Moedas ha sottolineato che «Le isole sono perfetti laboratori di test per lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative. Spero che questo nuovo premio incoraggi molte isole e altre piccole comunità a ripensare il modo in cui producono e consumano energia. L’Europa ha bisogno di tutte le comunità, grandi e piccole, per contribuire alla transizione verso l’energia pulita».

Il premio è finanziato nell’ambito di Horizon 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’Ue (2014 – 2020) e la Commissione Ue evidenzia che «I candidati selezionati dovranno anche dimostrare come il loro sistema energetico impegni la comunità locale come consumatori responsabili. Attraverso il premio, la Commissione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione politica sull’energia pulita nelle Isole UE e la Smart Islands Initiative. Inoltre, aiuterà l’Ue a far avanzare una delle otto sfide in materia di innovazione definite nell’ambito di Mission Innovation, un’iniziativa globale che si lavora per accelerare la transizione verso l’energia pulita».

La scadenza per le domande è il 26 settembre 2019. Ulteriori informazioni, incluso il Regolamento del concorso, saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito web RESponsible Island Prize.