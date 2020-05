Sa.Co.I.3, al via il beauty contest architettonico per la futura stazione elettrica di conversione di Suvereto

L’invito, rivolto a professionisti toscani pubblicato sul sito di Terna

[12 Maggio 2020]

Nell’ambito del progetto di ammodernamento del Sa.Co.I.3, il collegamento elettrico tra Sardegna, Corsica e Italia peninsulare, Prende il via il Beauty Contest architettonico per la realizzazione della futura stazione elettrica di conversione di Suvereto.

A terna ricordano che «La volontà di realizzare il Contest è il frutto del lungo e proficuo percorso di dialogo e condivisione del progetto Sa.Co.I.3 con l’Amministrazione comunale e la Comunità di Suvereto e ha l’obiettivo di individuare la migliore proposta progettuale relativamente agli edifici, alle recinzioni perimetrali, all’illuminazione e all’inserimento paesaggistico della futura stazione di conversione».

L’invito a partecipare al Beauty Contest architettonico è stato pubblicato oggi sul sito di Terna, nella specifica sezione “Opportunità”, e fornisce tutte le informazioni preliminari necessarie per la «presentazione di proposte progettuali esclusivamente da parte di architetti, o raggruppamenti di studi/professionisti, che hanno sede legale o operativa nella regione Toscana, al fine di coinvolgere realtà imprenditoriali con specifiche esperienze e sensibilità sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio». Le candidature, supportate dai necessari documenti richiesti, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 25 maggio.

A valle della valutazione delle candidature in possesso dei requisiti richiesti, Terna inviterà alla fase successiva del Beauty Contest, ovvero alla presentazione dei progetti architettonici della futura stazione di conversione che saranno valutati da una apposita Commissione. Le prime cinque migliori proposte riceveranno un rimborso spese forfettario per la partecipazione, mentre il vincitore del Contest si aggiudicherà il contratto di consulenza a Terna per le successive fasi di progettazione architettonica definitiva ed esecutiva.

Terna evidenzia che «La realizzazione del Beauty Contest architettonico, condiviso con l’amministrazione di Suvereto, è il risultato di un percorso virtuoso di dialogo e confronto con le comunità locali e i territori che mette al centro della strategia di Terna la progettazione partecipata delle opere al fine di individuare progetti che, oltre a portare i necessari benefici al sistema elettrico, si integrino con l’ambiente».