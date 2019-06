Volterra, c’è tempo fino al 4 luglio per iscriversi al corso (gratuito) per “Operatore dell’incoming turistico”

L’iniziativa rientra nell'ambito di Giovanisì, vede Cescot come capofila e il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche come soggetto gestore

[11 Giugno 2019]

Resteranno aperte sino al 4 Luglio p.v. le iscrizioni per partecipare al corso, interamente gratuito, per Operatore dell’incoming turistico che si svolgerà – previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti -, presso l’Istituto Niccolini di Volterra tra luglio e ottobre prossimi.

Obiettivo del corso – che vede Cescot come capofila e CoSviG come partner gestore ed è inquadrato all’interno del più ampio progetto di formazione strategica S.tra.de (Strategic training & tourism development) – è quello di formare professionalità che possano andare a ricoprire vari ruoli all’interno del settore dell’incoming turistico e dell’accoglienza attraverso il rilascio di una certificazione di competenze relativa alle figure di “Addetti alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco e/o al telefono” e a “Tecnico della gestione dell’accoglienza ai passeggeri porti/diporti e dell’informazione e promozione dei servizi del porto turistico, porto passeggeri e del territorio locale”.

Figure la cui richiesta, alla luce del costante aumento di presenze turistiche anche e non solo legate al cosiddetto turismo geotermico, sarà destinata plausibilmente a crescere, aprendo nuovi e promettenti scenari occupazionali.

Il corso, interamente gratuito, sarà finanziato con i fondi del Por-Fse Toscana 2014-2020, e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e vedrà l’alternarsi di attività in aula/laboratorio (148 ore) e di stage (147 ore), con il rilascio, al termine del percorso, di una certificazione di competenze.

L’iniziativa è rivolta a inoccupati/disoccupati/inattivi con diploma, oppure con assolvimento dell’obbligo scolastico ed esperienza di almeno tre anni nell’attività professionale di riferimento.

Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è stato prorogato al 4 Luglio p.v.: sono disponibili 10 posti, di cui 4 riservati a donne.

Maggiori informazioni circa le modalità di candidatura e i requisiti di ammissione, oltre che la documentazione completa sono disponibili:

presso la pagina dedicata all’indirizzo: https://bit.ly/2WS7UOm

presso gli uffici del settore Formazione di CoSviG Scrl, in via Giosué Carducci 3 Larderello (PI) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13

telefonando al numero 0588 67856 (digitare 2 al risponditore)

scrivendo a formazione(at)cosvig.it

a cura di CoSviG