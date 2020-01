Eolico: protocollo d’intesa Anev – Utilitalia per l’innovazione industriale

Al centro sviluppo sostenibile e semplificazione delle norme

[15 Gennaio 2020]

I punti principali del protocollo d’intesa firmato oggi a Roma da Giovanni Valotti, presidente di Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia) e da Simone Togni, presidente dell’Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento), sono: «Sviluppo sostenibile e corretta applicazione del settore delle rinnovabili, semplificazione del quadro normativo, diffusione delle migliori tecnologie per la produzione eolica e la distribuzione energetica, innovazione, ricerca e industrializzazione, promozione della cooperazione sia a livello nazionale che internazionale».

Il protocollo d’intesa comporta per Utilitalia e Anev «Un impegno comune per la condivisione e lo scambio di informazioni, per l’organizzazione di seminari oltre che di iniziative comuni per la formazione scolastica». Inoltre prevede la costituzione di un Comitato guida, composto da 6 rappresentanti (3 per ognuno), che tra le altre cose si occuperà di predisporre il programma annuale delle attività, di verificare periodicamente le azioni intraprese, e di valutarne i risultati; con cadenza annuale predisporrà poi una relazione».

Tra gli aspetti qualificanti dell’intesa vengono citati «La volontà di Utilitalia e dell’Anev alla corretta diffusione degli impianti eolici nel territorio e la migliore integrazione possibile con le altre fonti; questo nell’interesse del sistema energetico del Paese, dei consumatori e degli operatori del sistema».

Presentando l’accordo, Vallotti ha sottolineato che «Il futuro è delle rinnovabili e l’eolico ne è parte centrale. Per la Federazione è molto importante aver sottoscritto questo protocollo d’intesa che permetterà di aiutare le nostre imprese nel percorso verso la transizione energetica e verso forme ancora più sostenibili di produzione di energia».

Togni ha concluso: «La firma di questo protocollo consente all’Anev di allargare ulteriormente l’ambito di collaborazione interassociativa con l’obiettivo di rafforzare l’interlocuzione istituzionale. Utilitalia rappresenta per dimensione e autorevolezza nel settore dei servizi pubblici il soggetto di riferimento con cui l’Anev da sempre collabora sui temi condivisi».