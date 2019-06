Banco Farmaceutico e Difesa Italiana donano 1.766.525 euro di farmaci a 7 Paesi in guerra o a rischio

Aiuti per Afghanistan, Libano, Niger, Libia, Kosovo, Gibuti e Somalia

[27 Giugno 2019]

Grazie a un accordo tra Banco Farmaceutico, Comando Operativo di vertice Interforze (COI) e Ordinariato Militare firmato il 10 maggio 2018, «Tra maggio 2018 e giugno 2019, sono partite dall’Italia 148.176 confezioni di medicinali, pari a un valore di 1.766.525 euro e a 16.588 kg di merce movimentata». I farmaci sono stati donati a 24 strutture assistenziali-sanitarie di 7 Paesi: Afghanistan, Libano, Niger, Libia, Kosovo, Gibuti e Somalia. Banco Farmaceutico e Difesa Italiana sottolineano che «Le strutture, complessivamente, curano oltre 1.359.000 persone povere che i farmaci donati contribuiranno ad aiutare».

La collaborazione è nata per rispondere alle esigenze delle popolazioni in stato di povertà che vivono nei Paesi in cui le Forze Armate Italiane sono presenti per garantire pace e sicurezza. I farmaci sono raccolti, in Italia, da Banco Farmaceutico, attraverso la collaborazione con 12 aziende farmaceutiche: Accord Healthcare Italia, Alfasigma, Desma Healthcare, oc Generici, Dompè Farmaceutic, EG, Ibsa Farmaceutici Italia, Italfarmaco, Mylan Italia, Polifarma, Roche, Salf, e Laboratorio Farmacologico.

Il COI spiega che, con i vettori pre-pianificati della Difesa, «trasporta i medicinali nei teatri di crisi laddove il personale delle cellule CIMIC nelle missioni internazionali, insieme ai cappellani militari dell’Ordinariato, li distribuisce ai soggetti individuati che si prendono cura della popolazione locale (istituzioni, enti, amministrazioni pubbliche e private) a cui destinarli».

Ecco i Paesi e le strutture che hanno beneficiato delle donazioni:

Afghanistan: tra il 14/11/2018 e l’11/04/2019, nell’ambito della missione Nato Resolute Support, sono state consegnate 18.664 confezioni di farmaci, pari a un valore di 115.747 euro e a 779 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti dell’Ospedale Regionale di Herat.

Libano: tra il 01/08/2018 e il 18/03/2019, nell’ambito della Joint Task Force Lebanon – Sector West, sono state consegnate 35.627 confezioni di farmaci, pari a un valore di 280.368 euro a 4.495 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti delle seguenti strutture: Orfanotrofio di Tibnin, Ospedale pubblico di Tiro, Ospedale Pubblico di Tibnin, Ambulatorio medico di BaytLeif, Social Development Centres (SDC) di BintJubail, SDC di AytaAshSha’b, Centro medico e scolastico Al Nour di Brashit, Orfanotrofio di AsSultanyah, Centro medico di Haddatah, SDC di Tibnin.

Niger: tra il 24/01/2019 e il 27/05/2019, nell’ambito della Missione Bilaterale di Supporto in Niger, sono state consegnate 36.736 confezioni di farmaci, pari a un valore di 799.681 euro e a 3.226 kg movimentati. Ne hanno beneficiato la Direzione Centrale del Servizio di Sanità delle Forze Armate e dell’Azione Sociale, il Ministero della Salute Pubblica del Niger (MSP) e sua Divisione, e la Direzione della Sorveglianza e Risposta alle Epidemie (DSRE).

Libia: il 29/04/2019, nell’ambito della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia MIASIT, sono state consegnate 8.650 confezioni di farmaci, pari a un valore di 179.187 euro e a 868 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti del Misurata Medical Center.

Kosovo: tra il 21/03/2019 e il 24/06/2019, nell’ambito della Missione Nato KFOR – Joint Enterprise, sono state consegnate 16.624 confezioni di farmaci, pari a un valore di 348.290 euro e a 1.911 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti delle seguenti strutture: Ospedale Regionale di Pec/Peje, Ospedale Regionale “Isa Grezda” di Djakovica/Gjakove, Centro di Medicina Familiare di Gorazdevac/Gorazhdec, Ambulatorio di Osojane/Osojan.

Gibuti: il 22/03/2019, nell’ambito della nostra presenza nel Paese assicurata dalla Base Militare Italiana di Supporto (BMIS), sono state consegnate 3.100 confezioni di farmaci, pari a un valore di 25.890 euro e a 2.110 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti dell’Ospedale “Cheiko” Balbala e dell’Ospedale Militare Boulaos.

Somalia: il 22/03/2019, nell’ambito della Missione Ue EUTM Somalia (European Union Training Mission), sono state consegnate 18.775 confezioni di farmaci, pari a un valore di 17.362 euro e a 3.199 kg movimentati. Ne hanno beneficiato gli assistiti delle seguenti strutture: Xoogga Hospital, Ospedale Forlanini, MchWaberi e MchBondhere.

Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, ha sottllineato che «La collaborazione tra istituzioni, aziende e non profit che ha reso possibile l’invio di medicine alle strutture socio-sanitarie di 7 Paesi rappresenta un modello di sviluppo socialmente utile ed economicamente sostenibile che guarda al bene comune dell’Italia e ne rafforza l’autorevolezza a livello internazionale. Crediamo che le alleanze virtuose che si costituiscono in casi come questi siano una risorsa a cui le autorità politiche dovrebbero prestare particolare attenzione: favorirle e sostenerle, infatti, contribuisce al fine di accrescere, in un’ottica sussidiaria, il bene di tutta la comunità»,

Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, ha evidenziato che «Il nostro contributo a questo importante progetto è nel segno dell’attenzione della Chiesa alla povertà. Da una parte alla povertà di mezzi, perché di assenza di farmaci – così come di assenza di cibo e di acqua – si può morire e di fatto si muore, soprattutto nei cosiddetti teatri di crisi; questo non dovremmo mai dimenticarlo! Ma l’essere umano, per vivere, ha bisogno anche di speranza, di vicinanza, di fraternità: ed è quanto i cappellani militari portano ai militari e alle popolazioni del luogo, lottando contro la povertà umana e spirituale con la loro presenza, il loro ministero, il dono della loro vita, che li rende strumenti di pace perché artefici di giustizia e testimoni dell’amore di Dio».

Banco Farmaceutico ha presentato anche il suo Bilancio Sociale 2018 dal quale emerge che «Nel 2018, ha distribuito gratuitamente 1.154.442 farmaci, per un valore economico pari a 12.894.605 euro. Con i medicinali donati – grazie a oltre 18mila volontari, 15mila farmacisti, 4.175 farmacie e 25 aziende farmaceutiche – sono state aiutate oltre 539.000 persone in difficoltà, assististe da 1.768 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. In quasi 19 anni di attività (2000 – 2018) Banco Farmaceutico ha raccolto e donato oltre 11,6 milioni di confezioni di farmaci, pari a un valore superiore a 93,2 milioni di euro. A fronte di 1.296.004 euro di costi complessivi, inoltre, Banco Farmaceutico ha raccolto 15.637.219 euro di farmaci (valore che comprende sia i farmaci distribuiti, sia quelli pronti per essere distribuiti). Significa che ogni euro di costisostenuti- ovvero, ogni euro donato a Banco Farmaceutico – si è trasformato in 12 euro di farmaci da donare ai poveri».