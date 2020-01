Da Sant’Anna di Stazzema appello antifascista per la pace

«La sottovalutazione ha conseguenze pericolose. Trump sta sfidando l’Iran, innescando una spirale di violenza»

[7 Gennaio 2020]

Trump è un pericolo.

Le sue scelte, le sue azioni, la sua prepotenza portano a conseguenze gravi.

L’uccisione di Soleimani in Iraq e l’escalation di tensione con l’Iran stanno pericolosamente destabilizzando il Medio Oriente e il mondo intero.

Trump sta sfidando l’Iran, innescando una spirale di violenza.

Le conseguenze delle scelte politiche di Trump ricadranno drammaticamente sulla popolazione civile, con effetti inevitabili e imponderabili sul resto del mondo. Anche su tutti noi.

Quando è la pancia a prendere il sopravvento sul ragionamento, quando gli slogan incidono più dei discorsi, quando si vuole l’uomo forte ecco cosa accade.

Riflettiamo anche sulla potenza dei social network e su quanto questi possano influenzare il pensiero e le tendenze di voto, negli Stati Uniti come in Europa e in Italia.

Se la pubblicità incide sui consumi, come si può non credere che i social network non siano in grado di orientare l’opinione pubblica?

Noi siamo per la pace, per i diritti, per l’uguaglianza; noi siamo per la Costituzione e per la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Noi siamo antifascisti.

Chi è antifascista condanna la violenza e i soprusi. Condanna la guerra, come dice la nostra Costituzione, ed è a favore del dialogo e della diplomazia.

Chi è antifascista comprende quanto Trump possa essere un pericolo per l’umanità. Attenzione a sottovalutare: chi sottovaluta è complice. La democrazia non è perpetua e va difesa: diventiamo partigiani della democrazia!

Impegniamoci tutti ad estendere la comunità dell’Anagrafe Antifascista. Invitiamo amici, associazioni, enti ed istituzioni ad aderire per dare un messaggio: noi ci siamo, noi siamo qui. E siamo tanti.

Noi siamo i partigiani della democrazia.

Maurizio Verona, Sindaco di Stazzema

Presidente Istituzione Parco Nazionale della Pace Sant’Anna di Stazzema