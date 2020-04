Riceviamo e pubblichiamo

Il coronavirus «potrebbe sterminare interi popoli» tra le tribù incontattate e i popoli indigeni

Sarah Shenker (Survival International): «Molti dei loro territori in questo momento sono invasi e saccheggiati dagli attori del traffico del legname, dell’estrazione mineraria e dell’agro-business, incoraggiati dal presidente Bolsonaro che ha praticamente dichiarato guerra ai popoli indigeni del Brasile»

[3 Aprile 2020]

Proteggere le terre indigene nel mondo è fondamentale per prevenire la morte di migliaia di indigeni per coronavirus, ha dichiarato oggi Survival International, il movimento mondiale per i popoli indigeni. Sebbene oggi l’intero pianeta comprenda quanto possano essere pericolose le malattie nuove, il presidente del Brasile Bolsonaro sta incoraggiando attivamente i missionari fondamentalisti a raggiungere le tribù incontattate in Amazzonia, che non hanno difese immunitarie contro le malattie provenienti dall’esterno.

Bolsonaro ha messo un missionario evangelico a capo del dipartimento brasiliano che si occupa delle tribù incontattate, e New Tribes Mission (una delle più grandi organizzazioni missionarie fondamentaliste) ha lanciato un programma che ha come obiettivo quello di raggiungere le tribù incontattate della Valle Javari, dove abitano più popoli incontattati che in qualsiasi altro luogo della Terra (negli Stati Uniti, New Tribes Mission ha cambiato nome in Ethnos360).

Oltre a questo, molti popoli brasiliani come gli Yanomami, i Kawahiva, gli Uru Eu Wau Wau, i Munduruku e gli Awá, stanno subendo l’invasione dei loro territori da parte di cercatori d’oro, allevatori e trafficanti di legname. In tutte queste aree abitano delle comunità incontattate, che sono i popoli più vulnerabili del pianeta, estremamente suscettibili alle malattie introdotte dall’esterno.

«Siamo particolarmente preoccupati per i popoli incontattati perché il coronavirus potrebbe portare al loro sterminio», ha denunciato Celia Xakriaba, leader indigena brasiliana. «Siamo consapevoli che la pandemia è una crisi per l’intera umanità, ma sappiamo bene che non moriranno tutti i brasiliani. Al contrario, per noi popoli indigeni, il virus costituisce una concreta minaccia di sterminio».

«Se le loro terre fossero protette adeguatamente dagli esterni, i popoli incontattati sarebbero relativamente al sicuro dalla pandemia da Covid19» ha dichiarato oggi Sarah Shenker, la campaigner di Survival per i popoli incontattati. “Ma molti dei loro territori in questo momento sono invasi e saccheggiati dagli attori del traffico del legname, dell’estrazione mineraria e dell’agro-business – incoraggiati dal presidente Bolsonaro che ha praticamente dichiarato guerra ai popoli indigeni del Brasile. Dove ci sono degli invasori, il coronavirus potrebbe sterminare interi popoli. È «Oltre alle tribù incontattate, la pandemia è particolarmente preoccupante anche per molti altri popoli indigeni, sia a causa dei loro stili di vita comunitari, che potrebbero facilitare la diffusione nelle comunità, sia, in certi casi, per la distanza geografica dagli ospedali (dove di solito vanno solo per trattare malattie importate dalle società non-indigene). Il presidente Bolsonaro ha anche ridotto il servizio sanitario indigeno, che rivestirà un ruolo cruciale nei mesi a venire. Questi tagli devono essere revocati immediatamente, e si deve garantire un servizio sanitario completo a tutti i popoli indigeni che ne hanno bisogno».

Molte comunità indigene del mondo (come gli Orang Rimba in Indonesia e alcuni villaggi di Adivasi in India) si sono messe in quarantena spontanea nelle loro foreste, o hanno chiuso da sole i loro territori agli estranei, dato che i governi si sono dimostrati incapaci o restii a proteggerle dalle incursioni.

Tra i popoli indigeni del Brasile, sono due, al momento, i casi di coronavirus confermati, tra cui un decesso. Si tratta di una donna del popolo Borari.

di Survival international