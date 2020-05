In Libia situazione sempre più terribile: alla guerra si aggiunge il Covid-19

La dichiarazione congiunta di Ocha, Unicef, Iom, Unhcr, Wfp, Oms, Unfpa

[14 Maggio 2020]

Il conflitto e la pandemia COVID-19 rappresentano una significativa minaccia alla vita in Libia. La salute e la sicurezza dell’intera popolazione del Paese sono a rischio.

Quasi 400.000 libici sono stati sfollati dall’inizio del conflitto nove anni fa – circa la metà di essi nell’ultimo anno, dall’inizio dell’attacco alla capitale, Tripoli.

Nonostante le ripetute richieste di cessate il fuoco umanitario, anche da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, le ostilità continuano senza sosta, ostacolando l’accesso e la consegna di forniture umanitarie essenziali. Gli operatori umanitari affrontano ogni giorno sfide significative per portare avanti la loro missione. Nel marzo 2020, i partner umanitari hanno riferito di un totale di 851 vincoli di accesso alla circolazione del personale umanitario e delle attrezzature umanitarie all’interno della Libia.

La situazione è particolarmente allarmante per molti migranti e rifugiati. Dall’inizio di quest’anno, oltre 3.200 persone sono state intercettate in mare e sono tornate in Libia. Molti finiscono in uno degli undici centri di detenzione ufficiali. Altri vengono portati in strutture o centri di detenzione non ufficiali ai quali la comunità umanitaria non ha accesso. Le Nazioni Unite hanno ripetutamente ribadito che la Libia non è un porto sicuro e che le persone salvate in mare non dovrebbero essere riportate in detenzione arbitraria.

Donne e bambini continuano a subire il peso del conflitto armato in corso in Libia: nell’ultimo anno le Nazioni Unite hanno verificato 113 casi di gravi violazioni, tra cui uccisioni e mutilazioni di bambini, attacchi a scuole e strutture sanitarie. Gli ospedali e le strutture sanitarie sono stati colpiti da bombardamenti, danneggiando ulteriormente il fragile sistema sanitario della Libia. Dall’inizio dell’anno, almeno 15 attacchi hanno danneggiato strutture sanitarie e ambulanze e feriti operatori sanitari. Questi attacchi sono una palese violazione del diritto internazionale umanitario che è ancora più eclatante durante la pandemia di Covid-19.

L’insorgenza del coronavirus in Libia pone ulteriormente sotto sforzo il sistema sanitario già troppo stressato e minaccia ulteriormente le persone più vulnerabili nel Paese. A partire dal 13 maggio, ci sono stati 64 casi confermati di COVID-19, inclusi tre decessi, in diverse parti del paese. Ciò dimostra che la trasmissione locale/comunitaria è in corso. Il rischio di un’ulteriore escalation dell’epidemia è molto elevato.

La sicurezza alimentare, che è già una sfida, viene compromessa dalla diffusione del Covid-19 e dal suo impatto socioeconomico sulle famiglie libiche. Le ultime valutazioni di mercato mostrano che la maggior parte delle città sta affrontando una carenza di prodotti alimentari di base unita a un aumento dei prezzi. La disponibilità limitata sul mercato dei beni e i prezzi più alti incidono sui piani, così come sulle interruzioni della catena di approvvigionamento. Il sostegno continuo alla sicurezza alimentare all’interno del Paese è essenziale, affinché questa crisi sanitaria non peggiori diventando una crisi alimentare.

Esortiamo tutte le parti in conflitto a proteggere le strutture vitali di approvvigionamento idrico. Siamo profondamente allarmati dal fatto che gli impianti idrici siano stati deliberatamente presi di mira o attaccati indiscriminatamente. Questo riguarda migliaia di donne e bambini e impedisce gli sforzi per attuare misure di base per la prevenzione del virus, come il lavaggio delle mani.

Sosteniamo la richiesta del Segretario Generale di un cessate il fuoco globale e una tregua umanitaria per salvare vite umane e consentire alle autorità libiche e ai loro partner di dedicare le loro energie a fermare la diffusione del Covid-19. La comunità internazionale non deve chiudere gli occhi sul conflitto in Libia e sui suoi effetti catastrofici sui civili, compresi migranti e rifugiati, in tutto il Paese.

Nonostante le enormi sfide, le Nazioni Unite e i nostri partner umanitari hanno continuato a raggiungere le persone più vulnerabili in Libia. Sono urgentemente necessari fondi, anche per servizi abilitanti fondamentali, come l’United Nations Humanitarian Air Service, se vogliamo continuare a soddisfare le esigenze di emergenza. Attendiamo con impazienza il sostegno finanziario promesso all’Humanitarian Response Plan for Libya, come annunciato dal Governo di accordo nazionale. I donatori sono stati di davvero di supporto. Chiediamo che continuino a mostrare la loro generosità e sostengano il popolo libico nella sua ricerca di pace e in questo momento di grande necessità.

UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Mark Lowcock

UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi

Executive Director of UNICEF Henrietta Fore

Executive Director of UN Population Fund Dr. Natalia Kanem

Executive Director of the World Food Programme David Beasley

Director-General of World Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General of International Organization for Migration António Vitorino