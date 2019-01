La mappa della presenza militare Usa nel mondo (VIDEO)

Un’infografica rivela per la prima volta che l'esercito Usa “combatte il terrorismo” nel 40% dei Paesi del mondo

[4 Gennaio 2019]

Meno di un mese dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre contro gli Stati Uniti (condotti da un commando di jihadisti sauditi), le truppe Usa – con il sostegno delle forze armate italiane, britanniche, canadesi, francesi, tedesche e australiane – invasero l’Afghanistan per combattere Al Qaeda e i talebani. Più di 17 anni dopo, mentre il repubblicano Donald Trump annuncia l’ennesimo ritiro definitivo dall’Afghanistan, la guerra globale contro il terrorismo (e per il petrolio) avviata dal presidente repubblicano George W. Bush è davvero planetaria, con gli americani impegnati attivamente in 80 nazioni in tutti e 5 i continenti.

Un precedente studio (United States Budgetary Costs of the Post-9/11 Wars Through FY2019: $5.9 Trillion Spent and Obligated) pubblicato nel novembre 2018 valutava in 5.993 miliardi di dollari l’impatto economico sul solo bilancio ufficiale statunitense delle guerre post-20111

Ora è stata pubblicata da 5W Infographics una mappa che è la rappresentazione “civile” più completa delle azioni antiterroristiche, militari e governative, statunitensi negli ultimi due anni.

La principale autrice della mappa Stephanie Savell, un’antropologa del militarismo, della sicurezza e dell’impegno civile, spiega che «Per svilupparla insieme allo Smithsonian magazine, io e i miei colleghi del Costs of War Project del Watson institute for international and public affairs della Brown University abbiamo controllato fonti governative statunitensi e straniere, rapporti pubblicati e non pubblicati, siti web militari e banche dati geografiche; abbiamo contattato le ambasciate straniere negli Stati Uniti e il comando militare degli Stati Uniti in Africa; e abbiamo condotto interviste con giornalisti, accademici e altri. Abbiamo scoperto che, contrariamente a quanto credono gli americani, la guerra al terrorismo non si sta esaurendo: si è diffusa in oltre il 40% dei Paesi del mondo. La guerra non viene combattuta solo dai militari, che dal 2001 hanno speso 1,9 trilioni di dollari per combattere il terrorismo. Megli ultimi 17 anni, tra le altre attività, il Dipartimento di Stato ha speso 127 miliardi di dollari per addestrare poliziotti, militari e agenti di pattuglia di frontiera in molti Paesi e per sviluppare programmi di educazione antiterrorismo».

I ricercatori della Brown University e dello Smithsonian avvertono: «Dato che siamo stati molto prudenti nelle nostre selezioni, gli sforzi Usa per combattere il terrorismo all’estero sono probabilmente più estesi di quanto mostri questa mappa. Anche così, la vasta portata così evidente potrebbe spingere gli americani a chiedersi se la guerra al terrorismo ha raggiunto i suoi obiettivi e è valsa i suoi costi umani e finanziari».

Le fonti utilizzate per realizzare la mappa sono: ABC News; Africom; Al Jazeera; American Chamber of Commerce in Egypt; Arab News; Army Times; Asharq Al-Awsat; azcentral.com; BBC; The Bureau of Investigative Journalism; Caravanserai; Country Reports on Terrorism, U.S. Department of State (2017); CNN; The Daily Beast; Daily News Egypt; Defense News; The Diplomat; The Economic Times; ekathimerini.com; Emirates News 24/7; Eurasianet; globalresearch.ca; The Guardian; Gulf Times; Haaretz; The Jakarta Post; Marine Corps Times; Menastream; Military.com; Military Times; Adam Moore; The Nation; The National Herald: Greek News; The National Interest; Navaltoday.com; the New Republic; The New York Times; North Africa Post; NPR; Politico; Rand Corporation; Reuters; The Rwandan; The Star (Kenya); Stars and Stripes; Straits Times; Telesur; the Times of Israel; TomDispatch.com; Nick Turse; U.S. Army; U.S. Army Human Resources Command; U.S. Central Command; U.S. Department of Defense; U.S. Embassies of Various Countries; U.S. Naval Forces Europe-Africa /U.S. 6th Fleet; David Vine; The Wall Street Journal; war on the rocks; The Washington Post.

Stephanie Savell è una nota ricercatrice che si occupa di guerra al terrorismo degli Stati Uniti e di costi della guerra. Altre sue ricerche riguardano le operazioni di polizia nelle favelas di Rio de Janeiro. Articoli e studi della Savell sono stati pubblicati su Focaal, Journal of Global and Historical Anthropology, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, American Journal of Sociology ed è una degli autori del libro The Civic Imagination: Making a Difference in American Political Life (Routledge, 2014)