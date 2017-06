Il miracolo di Corbyn il rosso: il Labour di sinistra-sinistra avanza, i conservatori senza maggioranza assoluta

Corbyn chiede le dimessioni della May

[9 giugno 2017]

Mentre scriviamo gli exit poll e i primi risultati reali nei collegi elettorali britannici disegnano un quadri che sembrava fantapolitica qualche settimana fa quando la (ex?) premier conservatrice Theresa May convocò le elezioni anticipate convinta di fare un solo boccone del Labour Party di Jeremy Corbyn, troppo a sinistra per essere credibile e sotto tiro dell’ala destra blairiana del partito che lo aveva portato ad anni di governi sempre più centristi e poi a anni di umilianti sconfitte.

La scommessa della May sembra fallita: non ha la maggioranza assoluta e se il Partito Conservatore, che avrebbe perso 17 seggi, vorrà governare dovrà costituire una fragile e risicata alleanza con la destra protestante nordirlandese, non essendo disponibile l’europeista Partito Liberaldemocratico, che conquisterebbe 14 seggi ma che. dopo la disastrosa alleanza governativa con David Cameron, che ha sedotto, dissanguato e abbandonato i liberaldemocratici, non può certo farne una con una ex tiepida europeista diventata una fervente sostenitrice della brexit “dura”.

Ma il vero miracolo l’ha fatto il Labour nuovamente socialista di Corbyn il rosso, smentendo ancora una volta (dopo Grecia, Portogallo, Spagna, Olanda, Francia…) il dogma social e democratico che la sinistra vince solo al centro e che la sinistra-sinistra è solo suicida. In realtà a sinistra – con un programma chiaro ed uomini e donne che non si fanno intimidire – si vince e si riconquista la fiducia e l’entusiasmo dei giovani e delle classi lavoratrici.

La rimonta dei Laburisti, che conquistano collegi dove non vincevano più da decenni, impediscono l’elezione di ministri uscenti e ritornano ad essere presenti in Scozia ai danni dello Scottish National Party, in calo di voti e soprattutto di seggi (-22 secondo i sondaggi), sembra un miracolo politico e invece è il frutto di una precisa strategia di svolta a sinistra dello stazzonato e anziano leader laburista che gli incravattati tecnocrati dl new labuor blairiano ritenevano troppo poco cool, anche politicamente, per poter competere con i conservatori. E loro se ne intendevano perché, dopo aver portato il Labour così a destra da diventare il miglior alleato di George w. Bush ed aver precipitato la Gran Bretagna nelle tragiche guerre irakene, hanno subito una sconfitta dopo l’altra e delapidato il patrimonio della sinistra britannica con una corsa al centro già occupato da conservatori e liberaldemocratici, mentre l’elettorato (anche parte di quello laburista) si rifugiava nell’astensione e nel voto di protesta alla destra antieuropeista dell’Ukip, praticamente scomparsa in queste elezioni, tornata in gran parte, senza grande successo, all’ovile conservatore.

L’unico a vincere la scommessa elettorale giocata da altri, l’unico ad aver capito che la Gran Bretagna è stanca di neoliberismo e tagli ai servizi sociali è stato jeremy Corbin, che tutti davano per spacciato e che per ben due volte la disastrosa classe dirigente laburista blairiana centrista aveva cercato di far fuori con sommosse di palazzo, provocando una rivolta della base laburista che ha portato e riportato Corbyn alla testa del Partito Laburista da dove ha guidato la riscossa della sinistra-sinistra britannica, sovvetito in poche settinane di chiara campagna elettorale progressista i sondaggi che lo davano sconfitto con 20 punti di distacco e ai minimi storici per il labour e impedito una vittoria conservatrice che sembrava sicura e che avrbbe trasformato il Regno Unito in una succursale dell’America di Donald Trump, con un governo ostilmente anti-Ue.

E’ inutile nascondersi dietro troppe analisi: i veri vincitori di queste elezioni sono Ciorbyn e il suo Labour nuovamente rosso, socialista e che non ha paura di parlare di rinazionalizzazioni, disuguaglianza, futuro, tassazione delle ricchezze, ambiente e lavoro.

La destra laburista aspettava sugli argini del Tamigi per veder passare il cadavere della vecchia sinistra sconfitta e ha visto passare il suo fantasma scolorito mano nella mano con l’azzardata convinzione della May.

Non a caso è stato proprio Corbyn a dettare le condizioni ad urne chiuse e a chiedere le dimissioni di una primo ministro neoliberista sicura di vincere e che si è ritrovata nelle urne la vecchia e nuovissima sinistra che ha riconquistato cuori e cervello di chi non aveva più speranza di cambiare il mondo.