Inchiesta rifiuti, il Tribunale revoca l’interdizione ai dipendenti Rea Impianti

«Ritenute insussistenti non solo le esigenze cautelari, ma in particolar modo i gravi indizi di colpevolezza»

[12 febbraio 2018]

Proseguono le indagini dell’inchiesta “Dangerous trash”, culminata lo scorso 14 dicembre con un blitz in due aziende livornesi (Lonzi Metalli e Rari), su di un presunto traffico illecito di rifiuti che vedrebbe coinvolte diverse imprese del territorio: tra queste la Rea Impianti di Rosignano Marittimo, dove per questo alcune figure interne alla società vennero raggiunte da misure cautelari interdittive dall’esercizio di attività imprenditoriali e direzionali. Misure che adesso sono state revocate.

Come informa infatti la stessa azienda, il Tribunale distrettuale del riesame di Firenze, in sede di appello, ha revocato la misura interdittiva nei confronti di Dunia Del Seppia e di Massimiliano Monti: «Il Tribunale ha ritenuto insussistenti nei confronti dei dipendenti di REA Impianti, non solo le esigenze cautelari, ma in particolar modo i gravi indizi di colpevolezza. Nessuno stupore per questa decisione – commentano dalla Rea Impianti – la società ha sempre operato nel rispetto della normativa di settore e dei provvedimenti autorizzativi secondo standard operativi certificati e costantemente implementati nel tempo».

Con l’occasione l’azienda ribadisce quindi l’estraneità alle vicende oggetto di giudizio e prende positivamente atto degli sviluppi giudiziali, confermando la piena fiducia e il pieno sostegno nell’operato della Magistratura.

«Sono molto contento di questo primo risultato dell’approfondimento del lavoro della magistratura che esclude la presenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti delle nostre persone coinvolte in questo complesso procedimento di indagine – dichiara l’amministratore unico Alessandro Giari – in questi mesi purtroppo è passata un’immagine ingiustamente molto negativa della nostra azienda. Tengo a precisare che, a differenza di quanto si possa generalmente pensare, si può operare nel mondo dei rifiuti anche con onestà e correttezza, come la nostra Società fa ogni giorno. Ovviamente, confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con gli organi giudiziari per addivenire in tempi più rapidi possibili a stabilire la verità dei fatti».

L. A.