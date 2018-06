Incontro su Apea al multizionale

[18 giugno 2018]

Appuntamento con l’amministrazione comunale e alcuni esperti in materia martedì 19 giugno alle 17 nella sala del Multizonale in loc. Colmata, per parlare di Apea.

L’obiettivo è quello di informare la cittadinanza sulle caratteristiche di quest’area ecologicamente attrezzata, rispondendo alle domande e ai dubbi dei cittadini e degli abitanti della zona.

Si tratterà pertanto di un momento di informazione e approfondimento ma anche di ascolto da parte dell’amministrazione comunale. Sarà presente infatti il vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Stefano Ferrini.

Previsti interventi di Fausto Ferruzza, segretario regionale Legambiente, Massimo Manobianco amministratore delegato dell’azienda Creo. Modera Luca Aterini di Greenreport.

L’ambito produttivo di Colmata ricopre una superficie complessiva di 63.950 mq. Si tratta di un’area produttiva destinata all’insediamento di attività economiche e gestita da un unico gestore, che con la partecipazione delle imprese insediate gestisce le regole e governa la gestione ambientale dell’area. Le aree sono destinate ad uso artigianale, di servizio e commerciale, con esclusione della distribuzione alimentare.

di Comune di Piombino