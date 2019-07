Dal 2020, in Francia ecotassa sui biglietti aerei

Da 1,50 a 3 euro in classe economica e da 9 a 18 euro in business class

[9 Luglio 2019]

Il governo francese ha annunciato che, a partire dal 2020, metterà un’ecotassa sui biglietti aerei che andrà dagli 1,50 fino ai 18 euro per tutti i voli in partenza dalla Francia continentale, ad eccezione di quelli per la Corsica e l’Outre Mer francese, così come per i voli in corrispondenza.

A confermarlo oggi, intervenendo al secondo Conseil de défense écologique, presieduto del presidente francese Emmanuel Macron, è stata la viceministro ai trasporti del ministero della transizione ecologica e solidale, Élisabeth Borne, che ha detto che la misura «Sarà integrata al progetto di legge finanziaria 2020 e si applicherà a tutte le compagnie aeree.

L’ecotassa, che non si applicherà ai voli in arrivo in Francia, sarà di 1,50 euro per la classe economica per i voli interni e inter-europei, di 9 euro per la business class, di 3 euro per i voli in classe economica al di fuori dell’Unione europea e di 18 euro in business class.

Secondo la Borne questa ecotassa dovrebbe portare nelle casse dello Stato Francese 182 milioni di euro a partire dal 2020 che «Saranno dedicati a degli investimenti nelle infrastrutture di trasporti più ecologiche, in particolare nel settore ferroviario».