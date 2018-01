Isola d’Elba: grossa imbarcazione incagliata a San Giovanni (FOTOGALLERY)

Legambiente Arcipelago Toscano: rimuoverla subito

[22 gennaio 2018]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Da giorni Legambiente Arcipelago Toscano riceveva segnalazioni su una imbarcazione incagliata in località San Giovanni, nel Comune di Portoferraio. Dopo essersi sul posto ed aver constatato che in effetti una grossa imbarcazione, sembra staccatasi dal prospiciente campo boe diverse settimane fa, è incagliata sulla scogliera artificiale all’altezza dell’Hotel Airone, gli ambientalisti hanno scritto al sindaco del Comune di Portoferraio e alla Capitaneria di Porto per chiedere un pronto intervento.

Nella segnalazione del Cigno Verde isolano si legge: «Dato che l’imbarcazione contiene carburante e comunque sostanze pericolose, vista la vicinanza con una importante zona umida, per evitare il protrarsi dei rischi che rappresenta una imbarcazione di queste dimensioni, si chiede un pronto intervento di rimozione e l’individuazione di chi ha lasciato l’imbarcazione incustodita e non si è premurato di disincagliarla nonostante gli evidenti pericoli per l’ambiente».