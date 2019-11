L’Asia meridionale soffocata dallo smog: « E’ necessaria un’azione immediata per ripulire l’aria per i bambini»

La dichiarazione del direttore esecutivo dell'Unicef sull'aria tossica nell'Asia meridionale

[8 Novembre 2019]

Sono stata proprio nell’Asia meridionale, dove ho visto in prima persona come i bambini continuano a soffrire per le terribili conseguenze dell’inquinamento atmosferico.

La qualità dell’aria era a livello di crisi. Si poteva sentire l’odore della nebbia tossica anche da dietro una maschera di filtrazione dell’aria. Da ogni quartiere, è possibile vedere l’inquinamento che oscura edifici, alberi e persone. Scuole e uffici chiusi o a orari ridotti. Con l’avvicinarsi dell’inverno, la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente.

Nella Regione, circa 620 milioni di bambini respirano aria inquinata e tossica. Poiché hanno polmoni più piccoli, respirano due volte più velocemente degli adulti e mancano delle immunità che derivano dall’età, i bambini subiscono maggiormente i suoi effetti dannosi sulla salute e neurologici.

L’inquinamento atmosferico è associato a uno dei più grandi assassini di bambini: la polmonite ed è collegato ad asma, bronchite e altre infezioni respiratorie. L’inquinamento atmosferico danneggia il tessuto cerebrale e mina lo sviluppo cognitivo nei neonati e nei bambini piccoli, portando a conseguenze per tutta la vita che possono influenzare i loro risultati di apprendimento e il loro potenziale futuro. Vi sono prove che suggeriscono che gli adolescenti esposti a livelli più alti di inquinamento atmosferico hanno maggiori probabilità di avere problemi di salute mentale.

La tossicità per lo sviluppo del cervello e la salute dei bambini è anche tossica per la società, cosa che nessun governo può permettersi di ignorare. Gli effetti a catena si estendono in lungo e in largo. Quando i bambini sono malati, spesso non vanno a scuola. In casi estremi, quando l’aria è così tossica, le scuole possono chiudere, come abbiamo visto a Delhi proprio questa settimana. I livelli di inquinamento erano letteralmente al di sopra dell’intervallo che i sensori potevano misurare, molte volte al di sopra di ciò che può ragionevolmente essere considerato sicuro per i bambini e che presenta chiaramente gravi rischi per la loro salute e il loro sviluppo.

Se i bambini hanno bisogno di cure e trattamenti, le spese sanitarie possono aumentare. Anche i genitori potrebbero aver bisogno di stare a casa per prendersi cura dei propri figli. Vengono persi potenziali introiti e la qualità della vita è ridotta. Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sui bambini possono essere avvertiti anche nell’età adulta.

L’Unicef chiede un’azione urgente per affrontare questa crisi della qualità dell’aria. I governi della regione e del mondo dovrebbero adottare misure urgenti per ridurre l’inquinamento atmosferico investendo in fonti di energia più pulite e rinnovabili per sostituire la combustione di combustibili fossili; fornire un accesso accessibile a trasporti pubblici puliti; aumentare gli spazi verdi nelle aree urbane; cambiare le pratiche agricole e fornire migliori opzioni di gestione dei rifiuti per prevenire la combustione all’aria aperta di sostanze chimiche nocive.

I bambini hanno il diritto di vivere in un ambiente pulito e di respirare aria pulita. Dobbiamo agire ora.

di Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’Unicef